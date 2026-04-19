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Gol Caracol  / Pep Guardiola se ilusiona con ganar la Premier League; "hay esperanza, pero estamos cansados"

Pep Guardiola se ilusiona con ganar la Premier League; "hay esperanza, pero estamos cansados"

Los 'Sky blue' siguen con vida y mucha ilusión. Los dirigidos por Pep Guardiola buscan ganar en sus próximas jornadas para lograr la primera posición en la Premier League.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Pep Guardiola, director técnico español de Manchester City, en un partido de Champions League
Pep Guardiola, director técnico español de Manchester City, en un partido de Champions League
AFP

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