Pep Guardiola se ilusiona con ganar la Premier League; "hay esperanza, pero estamos cansados"

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, se mostró feliz por la importante victoria lograda por su equipo ante el Arsenal (2-1) que le mete otra vez de lleno en la pelea por el título de la Premier, de la que parecía haberse despedido semanas atrás.

Con la victoria, el Manchester City está a tres puntos del Arsenal. Pero los 'citizens' tienen un partido menos, pendiente ante el Crystal Palace, y faltan cinco jornadas para el final.

"Estoy feliz porque ahora hemos recuperado la esperanza y tenemos opciones hasta el final. Lo vamos a intentar. Pero es difícil poder controlar todo porque estamos cansados", dijo Guardiola, que destacó que el equilibrio mostrado y el alto nivel del encuentro jugado en el Etihad es una buena proyección de la liga inglesa.

El técnico español destacó las virtudes del Aresnal. "Son muy agresivos, muy buenos en los duelos y de los más competitivos que me he encontrado en mi carrera", indicó.



"Hasta ahora el Arsenal es el mejor equipo, pero mantenemos la posibilidad de luchar hasta el final", indicó. "No creo que el Arsenal esté en una mala racha. En la Copa de la Liga fuimos mejores y esta vez estuvimos muy bien. Son competitivos, pero nosotros también", añadió.

Pep Guardiola ganador junto al Manchester City de la Carabao Cup Cuenta Oficial de X del Club

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"Ha sido con ocasiones para los dos. Han tenido oportunidades y nosotros también. En este tipo de partidos son los pequeños detalles los que marcan la diferencia", dijo Guardiola, que ensalzó el nivel alto de ambos equipos.

"Equipos buenos, entrenadores de primer nivel y jugadores de alto nivel en los dos equipos", argumentó. "Nos conocemos mucho y sabíamos de la velocidad que tienen y su poder a balón parado. Cuando concedemos saques de esquina o faltas son mejores y esa era la gran amenaza al final", comentó.

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El técnico del Manchester City recordó que el Arsenal todavía es líder: "La realidad es que solo hay un partido de distancia. Son líderes de la competición con una diferencia de un gol en el global".

"Hay que celebrarlo y disfrutarlo y aprender de lo bueno que hemos hecho, pero sin perder de vista nuestro objetivo. Esto sigue y nos enfrentamos al Burnley", recordó.