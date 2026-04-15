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Gol Caracol  / "Nos habría gustado que Bayern Múnich nos ganara de otra manera; hay dolor e injusticia"

"Nos habría gustado que Bayern Múnich nos ganara de otra manera; hay dolor e injusticia"

Continúan las repercusiones de lo ocurrido en el Allianz Arena, por los cuartos de final de la Champions League, donde Bayern Múnich eliminó al Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, en el partido del Real Madrid contra Bayern Múnich, por Champions League
Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, en el partido del Real Madrid contra Bayern Múnich, por Champions League
AFP

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