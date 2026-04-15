"Nos habría gustado que Bayern Múnich nos ganara de otra manera; hay dolor e injusticia"

Real Madrid dijo adiós a la Champions League. Este miércoles 15 de abril, perdió con Bayern Múnich y quien no se guardó nada fue el entrenador, Álvaro Arbeloa. En rueda de prensa, no ocultó su dolor y, de paso, hizo un especial énfasis en la polémica expulsión de Eduardo Camavinga, que se presentó sobre los últimos minuntos, justo antes del gol de Luis Díaz que cambió todo.

"Es una acción que nadie entiende, expulsar a un jugador por algo así. Es algo inexplicable, injusto y estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que no puedes controlar. Estoy dolido por mis jugadores por su esfuerzo. Estoy orgulloso de ellos y por la afición. Y si por algo me duele la derrota es porque este año no vamos a ganar la decimosexta y sobre todo por la manera en la que ha sido", afirmó.

Además, declaró que puso al mejor equipo para lograr la victoria en el Allianz Arena porque el Real Madrid no podía especular para lograr la remontada.

"Bayern, por la manera que tiene que jugar, que se preocupara de defendernos y tener jugadores capaces de salir de la presión agresiva. Volvería a sacar a este equipo. Han hecho un gran esfuerzo y han demostrado una gran personalidad. En la segunda parte sabíamos que teníamos que aguantar y mala suerte no haber materializado las ocasiones. En el fútbol hay que ser claro cuando estás ante el portero", señaló.



Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Real Madrid por Champions League Getty Images

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"Muy dolido. Sobre todo por la forma. Desde aquí también felicitar al Bayern por su gran eliminatoria, pero nos habría gustado que nos ganaran de manera diferente a cómo ha sido por una expulsión inexplicable. Mis jugadores sienten dolor e injusticia porque todo lo que han hecho en el campo se ha tirado por tierra por una acción que ha tenido el árbitro".

Por último, explicó por qué cree que el árbitro mostró la segunda amarilla a Camavinga: "Creo que le ha sacado la tarjeta porque los jugadores del Bayern han ido a decirle que era la segunda. Ni una amarilla merece eso. Los árbitros o no han jugado al fútbol o no saben manejar estas situaciones. Pero es peor que no sepa que el jugador no tenía una tarjeta que le había sacado no hace mucho cuando había entrado".