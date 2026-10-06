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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nueva polémica por estado de la cancha de El Campín tras concierto de BTS; Sencia respondió

Nueva polémica por estado de la cancha de El Campín tras concierto de BTS; Sencia respondió

En redes sociales se dieron a conocer imágenes de cómo quedó la cancha de El Campín luego del recital del grupo asiático y Sencia se pronunció de inmediato con un comunicado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Así quedó El Campín, tras concierto de BTS.
Así quedó El Campín, tras concierto de BTS.
afp - getty.

El estado de la cancha del estadio El Campín volvió a generar comentarios luego de los conciertos de BTS realizados en Bogotá. En imágenes posteriores al evento se observan diferentes zonas del terreno con desgaste visible, sectores con poca cobertura vegetal y trabajos que ya se adelantan sobre el campo de juego.

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La fotografía evidencia buena parte de la superficie cubierta con material negro, mientras en las áreas descubiertas se pueden apreciar zonas de la grama con una apariencia deteriorada. Ante las críticas y cuestionamientos por las condiciones del escenario, Sencia, empresa encargada de la administración del estadio, explicó el proceso que se viene realizando para recuperar el terreno.

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La compañía señaló que los trabajos estaban contemplados dentro de la planeación técnica y comenzaron una vez terminaron los conciertos. “Una vez finalizados los conciertos realizados en el Estadio Nemesio Camacho se dio inicio al proceso integral de tratamiento de la grama y del terreno de juego”, indicó Sencia.

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Según explicó la empresa, las labores no se limitan a reemplazar la grama que presenta daños. El objetivo es aprovechar el periodo de intervención para realizar diferentes trabajos sobre el suelo y mejorar las condiciones generales de la cancha. En ese sentido, Sencia aseguró que “la intervención permite aprovechar esta ventana de mantenimiento para realizar un tratamiento agronómico integral del terreno”.

Dentro de este procedimiento se contemplan trabajos de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo, además de la posterior renovación del material vegetal en los sectores que lo necesiten.

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Para garantizar que exista suficiente grama disponible durante estos procesos, la empresa también explicó que cuenta con cinco canchas destinadas específicamente a la conservación y reserva de material vegetal. Estas están ubicadas en Tibabuyes, Usme, Bosa, Engativá y Suba.

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“Esto permite contar con material vegetal disponible para realizar los reemplazos requeridos durante los diferentes ciclos de mantenimiento del campo de juego”, explicó Sencia, que además indicó que el proceso es liderado por Equiver y cuenta con el acompañamiento de expertos agronómicos especializados en escenarios deportivos.

La empresa aseguró que cada intervención se realiza teniendo en cuenta las condiciones particulares del suelo y de la cobertura vegetal de El Campín. Además, aclaró que la programación del escenario no sufrirá modificaciones por estos trabajos, pues “el cronograma de partidos, conciertos y demás eventos previstos en el Estadio Nemesio Camacho continúa desarrollándose con normalidad”.

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