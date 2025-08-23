Dayro Moreno, insaciable e imparable; la figura del Once Caldas buscará otro récord

El fútbol colombiano sigue escribiendo páginas memorables gracias a figuras que han dejado huella con su talento y perseverancia. Uno de esos nombres es el de Dayro Moreno, delantero que a sus 39 años continúa vigente y demostrando que la edad no es un impedimento para mantenerse en la élite. El atacante tolimense es hoy el máximo referente de Once Caldas, equipo que se ha convertido en la gran sorpresa del continente tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto de Manizales, dirigido por Hernán Darío Herrera, logró un histórico triunfo 3-1 frente a Huracán en Buenos Aires, con Dayro como protagonista. El experimentado artillero anotó dos goles que lo catapultaron aún más en su camino como máximo goleador colombiano de todos los tiempos. Con esas anotaciones, llegó a 370 celebraciones en su carrera profesional, un registro que habla por sí solo de su vigencia y capacidad goleadora.

La actuación frente a Huracán lo confirmó como líder indiscutible en la ofensiva del ‘blanco blanco’. Su nombre sigue generando debate entre los aficionados, muchos de los cuales piden que, pese a su veteranía, sea tenido en cuenta para la Selección Colombia. Y es que pocos delanteros pueden presumir la regularidad y eficacia que Dayro ha mostrado durante más de dos décadas en el profesionalismo.



¿Dayro Moreno va por otro récord?

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas.

Dayro Moreno no solo busca seguir ampliando su registro goleador como el máximo artillero colombiano de todos los tiempos. El delantero también tiene en la mira un récord muy especial con la camiseta de Once Caldas, el equipo donde debutó en 2002 y con el que ha vivido varias etapas a lo largo de su carrera.

Actualmente, el goleador suma 163 tantos en 392 partidos disputados con el club manizaleño. Esa cifra lo acerca cada vez más a la marca del argentino Sergio Galván Rey, máximo anotador histórico del equipo con 172 goles. A solo nueve conquistas de igualar esa cifra, Dayro sueña con convertirse también en el artillero más grande en la historia del Once Caldas, un logro que sería la guinda del pastel en su trayectoria con el equipo de sus amores.

⚽ | Cerca de un nuevo récord, Dayro Moreno está a 9 goles de superar a Sergio Galván Rey y convertirse en el goleador histórico del Once Caldas. ⚪ pic.twitter.com/bQu0uxi7cR — WHINNERSS (@whinnerss) August 23, 2025

En lo que va del 2025, Moreno acumula 23 goles por todas las competencias: 14 en Liga BetPlay, 2 en Copa Colombia y 8 en la Copa Sudamericana, torneo en el que además lidera la tabla de artilleros. Estos números ratifican que, incluso en la recta final de su carrera, mantiene una capacidad de definición al alcance de muy pocos.



¿Cuándo juega Once Caldas?

Por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025, Once Caldas recibirá en el estadio Palogrande de Manizales a Deportes Tolima, un duelo que se disputará este domingo 24 de agosto a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana).