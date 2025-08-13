Publicidad

Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / Nuevo compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr se fue sin rodeos: "Mi carrera la decido yo"

Nuevo compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr se fue sin rodeos: "Mi carrera la decido yo"

El último refuerzo de Al Nassr habló por primera vez tras su sorpresiva salida de un grande de Europa. Respondió a las críticas y explicó los motivos de su decisión.