Nuevo compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr se fue sin rodeos: "Mi carrera la decido yo"

El exfutbolista del F.C. Barcelona Íñigo Martínez explicó este miércoles que su salida hacia el Al Nassr saudí se debió a la oferta económica que recibió, ya que es un "tren que pasa una vez" y al que se subió porque tiene 34 años de edad.

"A nivel económico no se puede comparar esta liga con ninguna de las otras. Viendo mi trayectoria y lo que había conseguido en el Barça, era el momento idóneo para dar ese siguiente paso. El recorrido del jugador y su carrera es corta. Obviamente, ya tengo 34 años, y estos trenes, estas oportunidades pasan una vez, y es complicado decir que no", desveló el internacional español en una entrevista a la emisora Onda Vasca, en Bilbao.

El exfutbolista de la Real Sociedad y del Athletic Club confesó que "cuando ves la propuesta, ni te lo crees", ya que considera que "nadie está preparado para ver ese tipo de contratos". A Íñigo le dio "mucha pena" dar el paso que ha dado, entre otros, por su técnico, Hansi Flick, a quien le unía una buena relación y de quien sabía que "iba a entender" la situación.

Publicidad

"Me quedaba un año de contrato y al final son 34 años. Esto hay que tenerlo claro. Pasan pocas veces estas opciones y es complicado decir no", comentó al tiempo que recordó que esa comunicación con el alemán "fue un momento de mucha emoción", ya que "se acababa el momento de estar juntos".

Martínez también confesó que hace dos veranos le "hubiera gustado salir mejor del Athletic", con cuyos dirigentes tuvo algunas diferencias, y concluyó que su camino sólo lo decide él: "No voy a perder la ocasión por el qué dirán. Mi carrera es mi carrera, la decido yo".

Publicidad

Official ✍️

Spanish defender Iñigo Martínez joins #AlNassr as a free agent 💛 pic.twitter.com/qFVyXfiXgV — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2025

El central vizcaíno también se refirió a Nico Williams, cuyo nombre ha estado en boga todo el verano por el interés que el Barcelona tenía en ficharlo y que finalmente eligió quedarse en Bilbao. Dijo que se alegró "un montón por él si esa es la decisión que quería tomar". "Siempre he dicho que es un jugadorazo y un tío espectacular. Siempre está con una sonrisa, y me alegra que se quede ahí. Espero que le vaya bien, y que la afición y él disfruten del fútbol", resumió.

Además se refirió a su nuevo compañero, el portugués Cristiano Ronaldo, del que se llevó "una grata sorpresa", aunque afirmó que ya le habían hablado "bien" de él. "Me estaba esperando para saludarme en el salón del hotel y tener una charla conmigo", una conversación de unos "15-20 minutos" en los que el astro portugués estuvo "muy cercano y muy alegre", indicó.