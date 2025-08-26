Publicidad

TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
Nuevo escándalo de discriminación hacia Vinícius; autoridades tomarán medidas

Nuevo escándalo de discriminación hacia Vinícius; autoridades tomarán medidas

Este martes saltó la bomba de que se comenzaba a investigar los insultos contra Vinícius Junior en el partido entre Real Madrid y Real Oviedo. La federación española se han pronunciado al respecto.

Vinícius Junior, en el partido frente a Real Oviedo
Vinícius Junior, en el partido frente a Real Oviedo
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 26, 2025 09:23 a. m.