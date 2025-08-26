Nuevo escándalo de discriminación hacia Vinícius; autoridades tomarán medidas

LaLiga emitió este martes un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia en el que expone los cánticos que se produjeron el pasado 24 de agosto en el Carlos Tartiere, en el que algunos aficionados del conjunto asturiano llamaron 'tonto, tonto' al brasileño Vinicius Júnior y 'Puta Real Madrid' al conjunto blanco.

Según la información proporcionada por el Director de Partido, en el minuto 39 un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coordinada durante, aproximadamente, ocho segundos el cántico "Puta Real Madrid, puta Real Madrid".

Posteriormente, en el minuto 74 de partido, esos mismos aficionados entonaron durante diez segundos el cántico "Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan, de una puta vez" y antes del pitido final también llamaron 'tonto, tonto' a Vinicius Júnior, el cual acababa de ser amonestado".

En su escrito, LaLiga destaca "de manera especial que los hechos mencionados se produjeron únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado. Tras dichos comportamientos, el club local reaccionó emitiendo un mensaje antiviolencia a través de los videomarcadores del estadio".

Real Madrid jugando contra el Real Oviedo por la liga de España AFP

Además, durante este martes, Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, aseguró que el club azul "investigará hasta el final" estos hechos.

"Ante el ruido que se está generando, decir que esta institución está en contra de cualquier acto de racismo y que ya estamos investigando lo sucedido con la seguridad del club y la Policía. Si encontramos alguna evidencia de que sucedió, lo vamos a castigar porque no lo podemos tolerar", aseguró el presidente oviedista a raíz de un vídeo publicado por el programa ‘El Día Después’ en Movistar +.

El Oviedo quiso aclarar que el comportamiento de su afición durante las últimas temporadas, en las que se jugaron dos promociones y se consiguió un ascenso, "ha sido espectacular", y añadió: "No merece quedar aislado por algo que todavía no sabemos si sucedió: si encontramos las evidencias, el Oviedo lo castigará".

"Nuestra afición siempre supera todos los récords de aficionados. Ellos se llevan las medallas y queremos que siga siendo así, porque el Tartiere tiene que hacerse fuerte", concluyó Martín Peláez al ser preguntado por los 29.758 espectadores que abarrotaron el domingo ante el Real Madrid, registrando la mejor entrada de su historia.