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Gol Caracol  / Olimpia vs Cerro Porteño, suspendido por incidentes; "hay policías e hinchas lesionados"

Olimpia vs Cerro Porteño, suspendido por incidentes; "hay policías e hinchas lesionados"

Lo que se esperaba que fuera una fiesta por una nueva edición del clásico paraguayo, en la casa del Olimpia, terminó en tragedia y ya se conocieron varios detalles.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Disturbios en el estadio Defensores del Chaco, en el partido entre Olimpia y Cerro Porteño
Disturbios en el estadio Defensores del Chaco, en el partido entre Olimpia y Cerro Porteño
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