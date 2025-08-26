Publicidad

Gol Caracol  / Once Caldas, ojo al VAR: Conmebol aplicará un nuevo cambio en los chequeos

La nueva medida comenzará a regir desde los octavos de final tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, en la que los 'albos' se enfrentarán a Independiente del Valle.

AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 26, 2025 06:11 a. m.