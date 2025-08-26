Once Caldas, ojo al VAR: Conmebol aplicará un nuevo cambio en los chequeos

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este lunes que a partir de los cuartos de final de las Copas Libertadores y Sudamericana, que se disputarán en septiembre próximo, se empleará una herramienta tecnológica que permitirá a los árbitros dar a conocer en vivo las decisiones finales luego de una revisión del VAR.

En un comunicado, la organización deportiva con sede en la ciudad paraguaya de Luque explicó que se trata del 'Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR)'.

"Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR", detalló la nota.

Según la Conmebol, se "busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación".

Edwin Cardona expulsado en Nacional vs Sao Paulo - Foto: AFP

La herramienta arbitral fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA, explicó la Conmebol.

El organismo rector del fútbol sudamericano destacó que la implementación de esta herramienta constituirá "un nuevo hito para el arbitraje del continente" y un paso en la modernización de sus torneos.

Esta innovación se usó en el encuentro de vuelta por la Recopa 2024 entre el equipo brasileño Fluminense y el ecuatoriano Liga de Quito, que se disputó el 29 de febrero de 2024 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre próximo.