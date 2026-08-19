Palmeiras, con Jhon Arias presente, a cuartos de final de Copa Libertadores; mostró su casta

Palmeiras sacó adelante una eliminatoria áspera y dramática ante Cerro Porteño para avanzar este miércoles a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, ronda a la que también accedió Platense al eliminar a Coquimbo Unido en los penales después de un cerrado empate sin goles.

Tras el empate 1-1 de la ida en Sao Paulo, Palmeiras selló su clasificación con un trabajado triunfo 1-0 en Asunción frente a un Ciclón guaraní que volvió a exigir al equipo del portugués Abel Ferreira hasta el final.

Palmeiras encontró la clasificación gracias a un verdugo inesperado para los dueños de casa.

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El defensa central Gustavo Gómez, capitán de la selección paraguaya y también líder del Verdão, marcó de cabeza a los 41 minutos el único gol de una lluviosa noche en Asunción. El lanzamiento del cobro fue hecho por el colombiano Jhon Arias, quien tuvo presencia y fue influyente en el compromiso de Libertadores.



"Vamos partido a partido. El objetivo era clasificarnos hoy. Palmeiras tiene una plantilla muy fuerte, con hambre de gloria. Ese es el camino, jugar cada partido como hoy. Si no es con técnica, tiene que ser con garra", analizó Gómez.

Cerro Porteño vs. Palmeiras. afp.

Dos veces campeón de la Libertadores bajo la conducción de Ferreira, Palmeiras mantiene vivo el sueño de conquistar su cuarta corona continental. Su próximo obstáculo será el ganador de la serie entre Liga de Quito y Mirassol de Brasil, que se definirá el jueves en la capital ecuatoriana.

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A su turno, Platense, uno de los debutantes en esta Copa Libertadores, escribió una página histórica al clasificarse a cuartos al derrotar 7-6 en los penales a Coquimbo Unido, luego de un cerrado empate sin goles en suelo chileno.

El conjunto argentino se enfrentará en la siguiente etapa con Fluminense, que el martes también necesitó una tanda de penales y una brillante actuación del veterano arquero Fábio para eliminar al argentino Independiente Rivadavia.

Las dos últimas series de los octavos de final, que quedaron abiertas tras los partidos de ida, se definirán este jueves.

Rosario Central y Corinthians firmaron un intenso empate sin goles en Argentina, mientras Liga de Quito igualó 1-1 ante Mirassol, dejando todo pendiente para las revanchas en Sao Paulo y Quito.