Palmeiras vs. Liga de Quito, EN VIVO; hora y dónde ver en TV la semifinal de la Copa Libertadores

Palmeiras le reza a la dupla 'Flaco' López y Vitor Roque por una remontada épica para aguar el festejo de Liga de Quito, que saldrá a la cancha este jueves a defender la amplia victoria obtenida en su casa, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

El resultado de 3-0 a favor de los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes derrumbaron el invicto de Palmeiras en esta edición del torneo y se transformó en la peor derrota de la era Abel Ferreira en la Copa Libertadores.

Hora y dónde ver EN VIVO, Palmeiras vs. Liga de Quito

Palmeiras vs. Liga de Quito, por la semifinal de la Copa Libertadores AFP

Por el juego de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, Palmeiras recibirá a Liga de Quito con la obligación de remontar el 3-0 sufrido en la capital ecuatoriana. El encuentro está programado para este jueves 30 de octubre a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana), con transmisión de ESPN y Disney+.

Su elenco pesado, que cuenta con importantes nombres, no pudo contra los dos goles del boliviano Gabriel Villamil y del argentino Lisandro Alzugaray, que sentenciaron el resultado del partido aún en la primera parte.

Sin embargo, el entrenador portugués no bajó la cabeza y prometió "una noche mágica".

"Prepárense para una noche mágica. Hago un llamado a nuestros hinchas para que no dejen de animar a nuestro equipo. Somos el equipo de la remontada y tengo fe en que algo mágico sucederá el jueves. No me pregunten cómo, pero eso es lo que creo", destacó Ferreira en conferencia de prensa este fin de semana, tras empatar sin goles con Cruzeiro por el Brasileirão.

Y tiene con qué creer. El rendimiento del dúo 'Flaco' López y Vitor Roque viene in crescendo en esta última temporada y existe en el cuerpo técnico la certeza de que cualquier descuido de sus rivales será aprovechado.

En los últimos 17 partidos que compartieron en campo, la dupla participó efectivamente de 31 tantos: Vitor Roque marcó 13 veces y dio cuatro asistencias, mientras que 'el Flaco' acumuló 11 goles y dos pases a gol.

La dupla se mantuvo en el campo durante casi todo el encuentro de este fin de semana contra Cruzeiro, defendiendo el liderato del Campeonato Brasileño, y fue reemplazada recién a los 17 minutos del segundo tiempo.

Mientras que los ecuatorianos llegan más descansados, ya que el partido que tenían en esta fecha de la Liga ecuatoriana contra Independiente del Valle fue aplazado.

Pero Tiago Nunes sufrió en los últimos días una baja importante: su portero titular, Gonzalo Valle, quien, según el club, enfrenta de 12 a 16 semanas de recuperación por una lesión en la rodilla.

Y este jueves tendrá que suplir la baja del atacante Brayan Ramírez, que fue expulsado en el partido de ida a los 90+6 por el árbitro Facundo Tello.

El arquero titular de Palmeiras, Weverton, sigue de baja debido a una lesión en la mano, y rigen las dudas en torno a Aníbal Moreno, que estuvo ausente en el encuentro por el Brasileirão por un edema en la pantorilla izquierda.

El ganador del partido se enfrentará con el equipo que resulte victorioso este miércoles entre Racing y Flamengo, en la final de la Copa Libertadores, el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

- Alineaciones posibles:

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson; 'Flaco' López, Vitor Roque.

Entrenador: Abel Ferreira.

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quinteros, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Alexander Alvarado; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina.

Entrenador: Tiago Nunes.

Árbitros: El colombiano Wilmar Roldán, asistido por su compatriota David Rodríguez en el VAR.

Estadio: Estadio Allianz Parque, de São Paulo.