Paraguay quedó eliminado del Mundial Sub-20; Noruega lo derrotó 1-0

Noruega se impuso este miércoles a Paraguay con un gol al minuto 116 de Niklas Fuglestad, tras haber igualado sin goles en tiempo reglamentario, por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile, en duelo disputado en el Estadio Fiscal de Talca, en el que se jugaron 30 minutos de alargue.

Los 'Vikingos' se enfrentarán el próximo domingo 12 de octubre en Valparaíso a Francia, que derrotó también en el alargue a Japón por 0-1, en Santiago.

Es la primera vez que Noruega avanza a unos cuartos de final, ya que en sus tres participaciones anteriores en este torneo no pasó de la fase de grupos.

Fue un partido flojo en ofensiva en el que la 'Albirroja' intentó más abrir el marcador, tuvo un penal fallado a los 11 minutos y un gol anulado comenzando el segundo tiempo, ante un equipo europeo que casi no atacó.



Noruega salvó su arco apenas a los 11 minutos del encuentro, cuando el guardameta Einar Fauskanger, del FK Haugesund, detuvo un penal que fue la primera y única jugada peligrosa del primer tiempo.

El delantero del Olimpia Tiago Caballero lo cobró, luego de ser decretado por el árbitro costarricense Keylor Herrera, tras revisar la petición al VAR hecha por el entrenador Antolín Alcaraz.

El arquero, de 17 años, fue la figura con su estirada para salvar a su equipo, castigado por una mano del defensa y capitán Rasmus Holten, del SK Brann noruego, que lució involuntaria, y otra atajada sobre el final del partido.

La Selección Paraguay quedó eliminada del Mundial Sub-20. AFP

En los primeros minutos del segundo tiempo anularon un gol a los paraguayos, que había marcado Axel Balbuena en un tiro libre cobrado por Rodrigo Villalba, pero el juez observó una falta previa del goleador en el área.

El técnico de los guaraníes Alcaraz tuvo a su mejor jugador suspendido, el delantero del inglés Wolverhampton Enso González, quien recibió tres partidos de castigo por una roja directa.

Noruega lucía convencida de apostar por la definición en penales y el técnico paraguayo Alcaraz pidió un penal a favor, en el minuto 94, que no fue concedido y el partido se fue al alargue.

El entrenador Bjorn Johansen, al minuto 100, pidió un penal a favor que tampoco fue otorgado por Herrera y cuando el encuentro parecía irse a penales, el delantero Niklas Fuglestad, al minuto 116, fusiló al golero del Olimpia Facundo Insfran.

El técnico de los guaraníes intentó igualar sin éxito con dos pedidos de penal en los minutos 121 y 125.



-⁠ ⁠Ficha técnica:

0.⁠ ⁠Paraguay: Facundo Insfran, Maximiliano Duarte (m.118, Giovanni Gómez), Lucas Quintana, Axel Balbuena, Alexandro Maidana; Fabrizio Baruja (m.102, Osmar Giménez), Lucas Guiñazu; Rodrigo Villalba (m.102, Tobías Morinigo), Octavio Alfonso, César Miño (m.87, Gabriel Aguayo) y Tiago Caballero (m.87, David Fernández).

Seleccionador: Antolín Alcaraz.

1.⁠ ⁠Noruega: Einar Fauskanger, Luca Hoyland, Hakon Rosten, Ramus Holten, Vetle Auklend (m.93, Jonathan Norbye); Sondre Granaas, Kasper Saetherbo (m.72, Tobías Moi), Ola Visted; Bork Bang-Kittilse (m.105, Magnus Holte), Gustav Nyheim (m.45, Julian Laegreid) y Markus Haaland (m.89, Niklas Fuglestad).

Seleccionador: Bjorn Johansen.

Goles: 0-1, m.116, Niklas Fuglestad.

Árbitro: El costarricense Keylor Herrera amonestó a los paraguayos Alexandro Maidana, David Fernández y Axel Balbuena, y al noruego Vetle Auklend.

Incidencias: Partido de los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025 jugado en el Estadio Fiscal de Talca.