Alemania confirmó el reemplazo de Lennart Karl, quien se pierde el Mundial 2026 por lesión

El mediapunta, Lennart Karl, la revelación de este temporada en el Bayern Múnich, se perderá el Mundial por una lesión muscular que sufrió en el entrenamiento de Alemania y el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ha convocado en su lugar a Assan Ouédraogo, del RB Leipzig, informó la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Karl, de 18 años, había hecho un gran partido en el amistoso contra Finlandia, que se saldó con una victoria por 4-0 y fue el último antes de viajar a Estados Unidos, y su nombre estaba en las quinielas como candidato para integrar el once titular en la cita norteamericana.

Ouadraogo, de 20 años, debutó con Alemania en el último partido de las eliminatorias mundialistas que se saldó con una goleada por 6-0 y en la que el jugador del Leipzig hizo su primer gol como internacional.

Harry Kane, Lennart Karl y Luis Díaz celebran en Bayern Múnich - Foto: AFP

"Lo siento inmensamente por Lenny. Con su desparpajo, su chispa, su velocidad y su carácter encajaba muy bien en el equipo. Para él y para nosotros es un shock que se pierda el Mundial. Un pequeño consuelo es que es joven y puede tener muchos torneos por delante", dijo Nagelsmann.



"Con Assan Ouédraogo tenemos un jugador que, lo mismo que Lenny, tuvo un gran comienzo con nosotros. Tiene también mucho talento", agregó.