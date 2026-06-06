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Gol Caracol  / A Ancelotti le preguntaron por el favorito a ganar el Mundial 2026 y su respuesta sorprendió

A Ancelotti le preguntaron por el favorito a ganar el Mundial 2026 y su respuesta sorprendió

Cuando faltan pocos días para que se abra el telón del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Brasil dejó unas declaraciones que no han pasado desapercibidas.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jun, 2026
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Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, se prepara para el Mundial 2026
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, se prepara para el Mundial 2026
AFP

El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este viernes que en este momento no considera que exista un equipo favorito a ganar el título del Mundial 2026, que comienza el próximo jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

Dos semanas después de citar a Argentina, Francia, España, Portugal, Inglaterra y, obviamente, Brasil, como favoritos al título, el extécnico del Real Madrid y del Bayern Múnich afirmó que, a menos de una semana del inicio de la competición, ya no ve ninguno.

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"A día de hoy no veo un equipo favorito. Hay muchos equipos que pueden competir para ganar, pero ninguno se destaca", afirmó Ancelotti en una rueda de prensa en Nueva Jersey, en donde Brasil se prepara desde el pasado martes para el Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Para el entrenador, todas las selecciones señaladas como favoritas tienen sus debilidades, por lo que "el campeón será el que consiga superar sus debilidades".

Sobre la estrategia que adoptará para que Brasil consiga su sueño de alcanzar su sexto título mundial tras 22 años de sequía, afirmó que intentará combinar la táctica ofensiva de los sudamericanos con la defensiva de los italianos.

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, se prepara para el Mundial 2026
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, se prepara para el Mundial 2026
AFP

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"Lo brasileño (estilo de juego) está en la genética. Lo italiano en el trabajo, mucho trabajo. Voy a intentar combinar las dos cosas", afirmó.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

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Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

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