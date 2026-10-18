Partidazos en la tercera fecha de Champions League: PSG vs. Barcelona y Bayern contra Arsenal

Intratable en lo que va de curso, el único con pleno de victorias en la competición doméstica y en la europea, el Barcelona asoma como el gran favorito al título de la Champions League, su gran ambición del curso, que visita el recinto del vigente campeón, el París Saint Germain, en un nuevo reencuentro de Luis Enrique con su antiguo club.

Por tercer año seguido, el representante francés se interpone en el recorrido del conjunto de Hansi Flick en el torneo. El pasado año fue la fase liga, cuando el combinado 'galo' venció por 2-1. Hace dos, el PSG eliminó al cuadro español en los cuartos de final. Ahora, otra vez en el Parque de los Príncipes, llega un equipo desatado, máximo goleador en el 'viejo continente', ante otro que aún no ha encontrado el nivel esperado, que suele ir de menos a más y que ni siquiera domina la liga de su país, la Ligue 1.

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Es el gran desafío del Barcelona la cita de la tercera jornada de la Champions que ha entrado, también con éxito, en una parte más exigente del curso. Ganó al Betis el sábado y espera ahora al PSG y después al Real Madrid. No pierde un partido oficial el plantel de Hansi Flick desde el final de la liga pasada, con el título sentenciado, contra el Valencia, en mayo del 2026. Ha ganado todo lo demás, excepto amistosos de pretemporada, frente el Udinese. Son once victorias seguidas en este ejercicio. Y con autoridad.

Barcelona ha tenido un inicio excepcional en la Liga de España. Foto: Getty Imágenes

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El PSG no ha encontrado su cenit sobre el terreno de juego aún aunque ha adquirido una buena trayectoria. Acumula seis partidos ganados del tirón, incluidos los dos de liga de Campeones, contra el Slovan Bratislava, y sobre todo, en el Etihad, ante el Mancheter City. Más cuatro en la Ligue 1 a la que se aproxima. Pero antes tropezó en cuatro. Sufrió ante el Estrasburgo plagado de suplentes. Tuvo que tirar Luis Enrique de los habituales para enmendar la situación y poner a tiro el liderato de la competición.



Son los dos primeros de la fase liga que dominan con dos triunfos igual que el Aston Villa de Unai Emery, el Stuttgart, que juega contra el Atlético Madrid, el Liverpool, el Sporting portugués, el Arsenal, el Real Madrid y el Betis.

El choque entre el PSG y el Barcelona, los dos máximos aspirantes al título a esta altura del curso, sobresale en la tercera fecha de la competición que también está iluminada por el encuentro entre el Bayern Múnich y el Arsenal, en el Allianz Arena.

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El cuadro de Mikel Arteta, subcampeón, ganó en Nápoles y en Lille. No muestra el conjunto londinense la excelencia del pasado curso pero no da opción de momento. Acude a Múnich ante un rival que tampoco ha conseguido su cenit aunque ya domina la Bundesliga y que goleó al Leipzig el sábado. El Bayern tropezó inesperadamente en la anterior jornada ante el debutante Viking y no puede dejarse más puntos para instalarse entre los ocho mejores.

Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol Getty Images

Busca la revancha el Bayern que el pasado curso perdió en el Emirates en el duelo de la fase liga que se repite esta vez.

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Rival alemán para Real Madrid

Tras una jornada de gloria para los equipos españoles, con pleno de victorias en la segunda fecha, afrontan nuevos compromisos para asentar sus expectativas.

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La épica remontada en el Olímpico de Roma ha acomodado al Real Madrid en el 'top 8' después de vencer, con apuros en ambos casos, al Inter y al Roma. Espera como local el miércoles a Leipzig que fue goleado por el Como en el primer partido pero que ganó al PSV Eindhoven en la semana pasada. Será el reencuentro de Yan Diamandé contra su exequipo. Mourinho cuenta con Vinícius en el evento europeo aunque está sancionado en LaLiga.

Martes, 20 de octubre de 2026

11:45 a. m. | Fenerbahçe (TUR) vs. Slavia Praga (CZE)

| Fenerbahçe (TUR) vs. Slavia Praga (CZE) 11:45 a. m. | Sabah Baku (AZE) vs. Borussia Dortmund (ALE)

| Sabah Baku (AZE) vs. Borussia Dortmund (ALE) 2:00 p. m. | Liverpool (ING) vs. Villarreal (ESP)

| Liverpool (ING) vs. Villarreal (ESP) 2:00 p. m. | Manchester City (ING) vs. AEK Atenas (GRE)

| Manchester City (ING) vs. AEK Atenas (GRE) 2:00 p. m. | Nápoles (ITA) vs. Bodø/Glimt (NOR)

| Nápoles (ITA) vs. Bodø/Glimt (NOR) 2:00 p. m. | Oporto (POR) vs. PSV Eindhoven (NED)

| Oporto (POR) vs. PSV Eindhoven (NED) 2:00 p. m. | París Saint-Germain (FRA) vs. Barcelona (ESP)

| París Saint-Germain (FRA) vs. Barcelona (ESP) 2:00 p. m. | Roma (ITA) vs. Slovan Bratislava (SVQ)

| Roma (ITA) vs. Slovan Bratislava (SVQ) 2:00 p. m. | Stuttgart (ALE) vs. Atlético de Madrid (ESP)

Miércoles, 21 de octubre de 2026