Partidos de la fecha FIFA de marzo que irán EN VIVO en Ditu; arde el camino al Mundial 2026

Ya se siente en el ambiente la programación de partidos de la fecha FIFA, que irá entre el 26 y 31 de marzo próximos, y en ese sentido desde Ditu, aplicación de Caracol Televisión, se confirmaron los duelos que irán en exclusiva, con la participación de selecciones clasificadas al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y que se jugará desde el 11 de junio.

Y es que desde ya en Ditu están preparando todo con lujo de detalles para tener la mejor información, análisis y debate de cara a la Copa del Mundo. El calentamiento será precisamente con los juegos de fogueo.

"La oferta de ditu incluye partidos exclusivos de las selecciones clasificadas al Mundial, en su camino a la fiesta del fútbol en Norteamérica. El mundial se vivirá en ditu de una manera muy especial", indicó de entrada Óscar Fernando Gómez, director de Streaming Deportes de Caracol TV.

Además de eso, Gómez también entregó más detalles y apuntó que "tendremos programación que incluyen nuevos programas , con invitados de talla internacional , debate y formatos especiales del mundo digital. Los 35 partidos que estarán en nuestra pantalla vendrán acompañados del análisis previos y post y al final de la jornada un resumen mundial".



Publicidad

Pensando en lo que será el día a día durante la cita orbital, en Ditu también se tendrán "especialistas en diferentes lugares del mundo, cerrando el día con opiniones y comentarios con otra visión. Nuestra programación irá desde las 6 de la mañana y hasta la 1 de la mañana".

Selección de México en uno de los partidos preparatorios de cara al Mundial 2026. AFP

Publicidad

Estos son los partidos de fecha FIFA exclusivos por DITU

Viernes 27 de marzo

3:15 p.m.

Ecuador vs. Marruecos

Sábado 28 de marzo

11:00 a.m.

Senegal vs. Perú

Martes 31 de marzo

2:00 p.m.

Marruecos vs. Paraguay

Publicidad

México vs. Bélgica

8:00 p.m.

Además, hay que indicar que los duelos de la Selección Colombia frente a Croacia y Francia, dos rivales de muchos quilates a nivel internacional, también se verán EN VIVO en Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com. El 26 de marzo el compromiso contra los croatas será a las 6 de la tarde, mientras que el 29 del mismo mes con los franceses irá a las 2 de la tarde. Esto, con todo el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.

Publicidad