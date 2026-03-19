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Gol Caracol  / Partidos de la fecha FIFA de marzo que irán EN VIVO en Ditu; arde el camino al Mundial 2026

Partidos de la fecha FIFA de marzo que irán EN VIVO en Ditu; arde el camino al Mundial 2026

Entre el 26 y el 31 de marzo próximo se tienen programados verdaderos clásicos de selecciones, que servirán como preparación para el Mundial 2026 y que prometen emociones. Cuatro juegos en exclusiva en Ditu.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Enner Valencia, capitán de Ecuador, y Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, jugarán el Mundial 2026
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AFP

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