"La Selección Colombia y la de Brasil son dos rivales de muy alto nivel para Francia"

Francia dio a conocer este jueves la convocatoria para enfrentar a la Selección Colombia el próximo 29 de marzo, en compromiso de preparación. El encargado de revelar los nombres de 'les bleus' para este duelo en los Estados Unidos fue Didier Deschamps. El director técnico de los 'galos' tuvo palabras hacia el combinado 'tricolor'.

En esta doble jornada de fecha FIFA, los campeones del mundo en Rusia 2018 no sólo medirán fuerzas contra los dirigidos por Néstor Lorenzo, ya que también rivalizarán frente a Brasil.

¿Qué dijeron en Francia de la Selección Colombia?

Así las cosas, Deschamps afirmó en rueda de prensa que la 'amarilla' es de los mejores combinados en Sudamérica y que le servirá mucho a su plantel de cara al Mundial 2026.

Selección Colombia celebra con James Rodríguez y Gustavo Puerta - Foto: Getty Images

"Aunque no tienen tanta repercusión mediática como Brasil, son uno de los mejores equipos sudamericanos. Siempre es un placer jugar contra ellos. En tres días nos enfrentaremos a dos equipos muy buenos. Tendremos algunos retos que superar, aunque espero que no sean demasiados. Es mejor que jugar partidos amistosos que a veces no sirven de mucho", señaló de entrada Deschamps en su intervención con la prensa, al ser consultado sobre enfrentar a la Selección Colombia.



A renglón seguido, Deschamps precisó que tanto Colombia como Brasil son dos rivales de alto nivel para sus dirigidos, que en estos dos juegos preparatorios podría perfilar lo que sería la lista definitiva de Francia para el Mundial 2026. Los 'galos' son uno de los combinados favoritos para alzarse con la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

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"No te voy a ocultar que esta gira no es ideal desde el punto de vista deportivo, con los partidos consecutivos. Tenemos estos dos partidos, con sesiones de entrenamiento extremadamente limitadas, pero enfrentarnos a Brasil y Colombia, dos rivales de muy alto nivel, nos dará respuestas adicionales. No debemos sacar conclusiones precipitadas sobre esta lista de convocados. También quedan dos meses, y las cosas cambiarán", agregó el estratega de la Selección Francia.



Estos son los convocados de la Selección de Francia para juego contra Colombia:

Arqueros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Rennes)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ENG), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal/KSA), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), William Saliba (Arsenal/ENG)

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Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Fenerbahce/TUR), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desire Doué (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitiké (Liverpool/ENG), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur/ENG), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA).