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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "La Selección Colombia y la de Brasil son dos rivales de muy alto nivel para Francia"

"La Selección Colombia y la de Brasil son dos rivales de muy alto nivel para Francia"

Esas fueron las palabras de Didier Deschamps, director técnico de Francia. Desde los 'galos' definieron a la Selección Colombia como un gran combinado en Sudamérica.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de mar, 2026
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AFP

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