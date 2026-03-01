La Selección Colombia femenina de mayores tendrá este domingo 1 de marzo su estreno en la Shebelieves Cup, certamen internacional que se juega en los Estados Unidos. El rival a enfrentar para las dirigidas por Ángelo Marsiglia será Canadá, en partido que se llevará a cabo en el Geodis Park ubicado en la ciudad de Nashville, en Tennessee. Lo podrá ver EN VIVO por las pantallas de Gol Caracol.

Dicho certamen en tierras estadounidenses le servirá a la 'tricolor' como un termómetro de cara a las competiciones que tendrán este 2026, como es la Liga de Naciones de la Conmebol que da cupo al Mundial del año entrante en Brasil.

Opiniones de los protagonistas

"Hemos visto o hemos hecho mucho video análisis de los rivales que vamos a encontrar, Canadá, pues obviamente es una de las potencias, campeona de Juegos Olímpicos en su momento. Vamos a tratarlo con mucho respeto, pero algo que hemos querido hacer, que también lo reiteraban en muchas ocasiones es, si nosotros queremos en algún momento poder ganar un título a nivel internacional, un título importante para esta generación, para nuestro fútbol femenino, es poder competir mano a mano con nuestros rivales", esas fueron las palabras de Marsiglia en atención con los medios en Bogotá, antes de viajar a los Estados Unidos.

La Selección Colombia femenina debuta en la SheBelievesCup 2026. X @FCFSeleccionCol

A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Canadá por la Shebelieves Cup

En ese orden de ideas, este partido entre colombianas y canadienses está pactado para HOY domingo 1 de marzo en horario de las 2:00 de la tarde en nuestro país. Los fanáticos del fútbol femenino lo podrán ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com para que se agende y no se lo pierda.



Recordemos que para la edición 2026 de la Shebelieves Cup, las selecciones participantes son Estados Unidos, Canadá, Colombia y Argentina.