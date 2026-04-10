Partidos EN VIVO HOY 10 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Para HOY viernes 10 de abril, el calendario futbolero trae acción en la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, y la Selección Colombia enfrenta a Venezuela. Además, hay jornada en la Liga BetPlay I-2026, en el Sudamericano Sub-17 y en algunas ligas en el balompié europeo.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY viernes 10 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Pakistán vs. aiques
|11:00 a´.m. - FIFA Womens Series - DAZN
|París FC vs. AS Mónaco
|12:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Besiktas vs. Antalyaspor
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Augsburg vs. Hoffenheim
|1:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|AS Roma vs. Pisa Sporting Club
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 3
|Jamaica vs. Antigua y Barbuda
|2:00 p.m. - CONCACAF Women's Championship - Disney+ Premium
|Costa Rica vs. Islas Caimán
|2:00 p.m. - CONCACAF Women's Championship - Disney+ Premium
|West Ham vs. Wolverhampton
|2:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|México vs. Islas Vírgenes EEUU
|2:00 p.m. - CONCACAF Women's Championship - Disney+ Premium
|West Bromwich vs. Millwall
|2:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium,ESPN 5
|Real Madrid vs. Girona
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2, ESPN
|Olympique Marsella vs. Metz
|2:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Costa de Marfil vs. Mauritania
|2:30 p.m. - FIFA Women´s Series - DAZN
|Venezuela vs. Perú
|3:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Deportivo Pereira vs. Once Caldas
|3:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Perú vs. Uruguay
|4:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Win
|Paraguay vs. Ecuador
|6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Win
|Argentina vs. Brasil
|6:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Chile vs. Argentina
|7:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Win
|Belgrano vs. Aldosivi
|7:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Colombia vs. Venezuela
|8:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima
|8:05 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win