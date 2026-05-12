Partidos EN VIVO HOY 12 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario futbolero promete emociones en la Liga BetPlay I-2026, certamen que definirá a los primeros semifinalistas: Atlético Nacional vs. Inter de Bogotá y Santa Fe vs. América de Cali, las llaves
Además, habrá acción en los cuadrangulares del Torneo BetPlay, en la Liga de Argentina, y Cristiano Ronaldo tiene un duelo importante con Al Nassr que podría definir la Liga de Arabia Saudita.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 12 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, martes 12 de mayo del 2026:
|Equipos
|Hora/Canal
|Celta vs. Levante
|12:00 p.m. - La Liga EASports - DGO, DSPORTS+ Plus
|Al Nassr vs. Al Hilal
|1:00 p.m. - Saudi Pro League - Somos FOX Youtube
|Real Betis vs. Elche
|1:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 5
|Southampton vs. Middlesbrough
|2:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 7
|Leones vs. Orsomarso
|2:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
|OsasunavsAtlético Madrid
|2:30 pmLa Liga EA Sports DGO,DSports,Amazon Prime Video
|Real Santander vs. Boca Juniors Cali
|3:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - YouTube Win
|Unión Magdalena vs. Real Cartagena
|4:00 p.m. - Torneo BetPlay Dimayor - Win
|Belgrano vs. Unión Santa Fe
|5:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
|6:20 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|Argentinos Juniors vs. Huracán
|7:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium
|Santa Fe vs. América de Cali
|8:30 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win