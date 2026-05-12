Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 12 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 12 de mayo, con acción de Atlético Nacional vs. Inter de Bogotá y Santa Fe recibiendo al América; esto en Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de may, 2026
Atlético Nacional recibe Internacional de Bogotá, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Este martes, el calendario futbolero promete emociones en la Liga BetPlay I-2026, certamen que definirá a los primeros semifinalistas: Atlético Nacional vs. Inter de Bogotá y Santa Fe vs. América de Cali, las llaves

Además, habrá acción en los cuadrangulares del Torneo BetPlay, en la Liga de Argentina, y Cristiano Ronaldo tiene un duelo importante con Al Nassr que podría definir la Liga de Arabia Saudita.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 12 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, martes 12 de mayo del 2026:

EquiposHora/Canal
Celta vs. Levante12:00 p.m. - La Liga EASports - DGO, DSPORTS+ Plus
Al Nassr vs. Al Hilal1:00 p.m. - Saudi Pro League - Somos FOX Youtube
Real Betis vs. Elche1:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 5
Southampton vs. Middlesbrough2:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 7
Leones vs. Orsomarso2:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
OsasunavsAtlético Madrid2:30 pmLa Liga EA Sports DGO,DSports,Amazon Prime Video
Real Santander vs. Boca Juniors Cali3:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - YouTube Win
Unión Magdalena vs. Real Cartagena4:00 p.m. - Torneo BetPlay Dimayor - Win
Belgrano vs. Unión Santa Fe5:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá6:20 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
Argentinos Juniors vs. Huracán7:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium
Santa Fe vs. América de Cali8:30 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
