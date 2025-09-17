Síguenos en::
Genial show de goles de Dayro Moreno y triunfazo 0-2 de Once Caldas sobre Independiente del Valle

Genial show de goles de Dayro Moreno y triunfazo 0-2 de Once Caldas sobre Independiente del Valle

En la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Once Caldas dio un golpe al ganar en Ecuador, en una nueva buena presentación del goleador Dayro Moreno.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de sept, 2025
Once Caldas se impuso a Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Once Caldas se impuso a Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
AFP

