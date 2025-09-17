Genial show de goles de Dayro Moreno y triunfazo 0-2 de Once Caldas sobre Independiente del Valle

Ya es una constante que Once Caldas vaya de la mano de su figura, Dayro Moreno. Este miércoles, en su visita a Ecuador, el equipo blanco de Manizales sacó un resultado relevante al vencer por un marcador de 0-2 a Independiente del Valle, con dos goles del experimentado delantero, que se consolidó como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025. Así, el equipo de Hernán Darío Herrera puso la cuota inicial para avanzar de la serie de cuartos de final, del importante torneo internacional.

Moreno Galindo, que el martes pasado cumplió 40 años, apareció en los momentos justos para poner a sufrir a los ecuatorianos y a festejar a un buen número de seguidores del Once que llegaron para alentar a los pupilos del 'Arriero' Herrera.

Y es que primero, al minuto 22, apareció el tolimense para impactar un balón en el área chica y de volea lo embocó al fondo de la red, poniendo a brincar y a saltar a los fans del Once. Este tanto llenó de confianza a los visitantes, aún más luego de la expulsión de Mateo Carbajal ante un codazo al defensor Riquett.

Dayro Moreno en IDV vs. Once Caldas. AFP.

Ya para la parte complementaria, para el Once Caldas se fue clarificando aún más el camino de la victoria y como buen caballero, Dayro repitió con una segunda anotación en la noche de Copa, destacándose a nivel internacional después de su sonado llamado a la Selección Colombia, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lo demás para el conjunto colombiano fue esperar, mantener el orden defensivo y mostrar aplomo y jerarquía para mantener la ventaja, con un arquero como James Aguirre respondiendo de forma acertada cuando los locales atacaron, para finalmente sellar un significativo resultado de cara a la vuelta de la serie de cuartos que será el próximo 24 de septiembre en el estadio Palogrande.

¿Cuándo vuelve a jugar Once Caldas?

Además de su compromiso en la Sudamericana, para Once Caldas la maratón de partidos no para y en la Liga Betplay II del fútbol colombiano se enfrentará este viernes 19 de septiembre frente a América de Cali, en el Pascual Guerrero (7:30 de la noche).