Partidos EN VIVO HOY 24 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 24 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 24 de mayo, con acción de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa, además de buenos compromisos en el fútbol internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de may, 2026
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal

El calendario futbolero tiene para este domingo la final de la Copa de Portugal entre Sporting Lisboa, que tiene en sus filas, al colombiano Luis Javier Suárez, y Torreense, escuadra de segunda división. Además, de buenos compromisos en la Premier League, la Liga de Argentina, la MLS y el fútbol femenino de nuestro país.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 24 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, domingo 24 de mayo del 2026:

EquiposHora/Canal
Parma vs. Sassuolo8:00 a.m. - Serie A Italiana Disney+ Premium, ESPN 3
Nottingham Forest vs. Bournemouth10:00 a.m. - Premier League Disney+ Premium
Sunderland vs. Chelsea10:00 a.m. - Premier League Disney+ Premium
Fulham vs. Newcastle10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
Tottenham vs. Everton10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 3
West Ham vs. Leeds United10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium,ESPN 7
Brighton vs. Manchester United10:00 a.m. - Premier League Disney+ Premium
Manchester City vs. Aston Villa10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 2
Liverpool vs. Brentford10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
Burnley vs. Wolverhampton10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
Crystal Palace vs. Arsenal10:00 a.m. - Premier League Disney+ Premium, ESPN
Napoli vs. Udinese11:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
Sporting CP vs. SCU Torreense11:15 a.m. - Copa de Portugal - RTP Internacional, Win
River Plate vs. Belgrano1:30 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz, Disney+ Premium, ESPN
US Cremonese vs. Como 19071:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
US Lecce vs. Genoa1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
AC Milan vs. Cagliari1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
Torino vs. Juventus1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 3
Hellas Verona vs. AS Roma1:45 p.m. - Serie A Italiana Disney+ Premium
Villarreal vs. Atlético Madrid2:00 p.m. - La Liga EASports - DGO, DSports, Amazon Prime Video
Boca Juniors Academy vs. Fortaleza SC Academy2:50 p.m. - Copa Imposible Sub-17 - Disney+ Premium, ESPN 4
 Deportivo Pasto Femenino vs. Atlético Nacional3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win YouTube
Alianza vs. Bucaramanga3:30 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win YouTube
Real Santander vs. Deportivo Cali3:30 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
Columbus Crew vs. Atlanta United4:00 p.m. - MLS - Apple TV
Fluminense Academy vs. Medellín Academy4:25 p.m. - Copa Imposible Sub-17 - Disney+ Premium, ESPN 2
Colombia vs. Deportivo Cali Academy6:00 p.m. - Copa Imposible Sub-17 - Disney+ Premium, ESPN
Inter de Miami CF vs. Philadelphia Union6:00 p.m. - MLS - Apple TV
CR Flamengo vs. Antioquia7:45 p.m. - Copa Imposible Sub-17 - Disney+ Premium, ESPN
Los Ángeles Football Club vs. Seattle Sounders8:00 p.m. - MLS - Apple TV
