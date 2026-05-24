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Gol Caracol  / Tenis  / Tenista ucraniana rompió en lágrimas en Roland Garros; "un misil cayó a 100 metros de mi casa"

Tenista ucraniana rompió en lágrimas en Roland Garros; "un misil cayó a 100 metros de mi casa"

Este domingo, la ucraniana Marta Kostyuk venció a la rusa Oksana Selekhmeteva, sin embargo, en la entrevista posterior reveló que fue uno de sus partidos más difíciles por lo que vivió su familia.

Por: EFE
Actualizado: 24 de may, 2026
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Marta Kostyuk, tenista ucraniano.

La bomba expansiva de la guerra de Ucrania llegó a Roland Garros, donde la ucraniana Marta Kostyuk, favorita 15, rompió a llorar tras derrotar en la primera ronda a la española de origen ruso Oksana Selekhmeteva: "Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, un misil destruyó un edificio".

"Estoy increíblemente orgullosa de mi misma. Creo que ha sido uno de los partidos más difíciles de mi carrera", aseguró visiblemente afectada la jugadora tras imponerse por 6-2 y 6-3 a una tenista residente en Barcelona que disputaba su primer torneo como española, tras haber recibido este jueves la nacionalidad.

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"Fue una mañana muy difícil. No sabía cómo lo iba a manejar. He pasado casi toda la mañana llorando", agregó la ucraniana, que se refirió al ataque ruso sobre Kiev y otras ciudades del país, que provocaron al menos 69 heridos y dos muertos, según las autoridades del país.

Kostyuk, de 23 años, afirmó estar feliz de poder disputar la segunda ronda de un Grand Slam que disputa por séptima edición y donde en 2021 alcanzó los octavos de final, pero señaló que frente a lo que sucede en su país lo deportivo pasa a segundo plano.

Pese a ello, afirmó que quiso saltar a la pista "porque es importante seguir adelante".

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"Mi mayor ejemplo son los ucranianos. Esta mañana me desperté y vi que la vida seguía en mi país, que los ucranianos siguieron ayudando a quienes más lo necesitaban", dijo.

La jugadora se mostró feliz de ver muchas banderas ucranianas en la grada de la pista Simonne Mathieu, la tercera más importante del torneo, y de estar rodeada de muchos amigos en su debut en esta edición de Roland Garros.

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"Estoy muy feliz de tenerlos aquí. No tengo mucho más que añadir", aseguró con lágrimas en los ojos.

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