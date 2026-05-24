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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sporting Lisboa vs. Torreense: hora y dónde ver EN VIVO por TV la final con Luis Javier Suárez

Sporting Lisboa vs. Torreense: hora y dónde ver EN VIVO por TV la final con Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez buscará HOY domingo levantar su primer título con Sporting Lisboa, el de la Copa de Portugal. ¡Prográmese y no se pierda EN VIVO esta definición!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de may, 2026
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Luis Javier Suárez celebró gol con Sporting Lisboa frente al Tondela.

Luis Javier Suárez tiene este domingo la oportunidad de ganar su primer título con Sporting Lisboa, el de la Copa de Portugal. Los 'leones' enfrentarán al sorpresivo Sport Clube União Torreense, equipo que milita en la segunda división del balompié de la nación lusitana.

El elenco 'verdiblanco', que tiene como gran figura al delantero samario, buscará cerrar la temporada con un nuevo campeonato, y así darle una alegría a su fiel hinchada. Del lado del conjunto rival, esperan dar el golpe frente al favorito; la gran definición se llevará a cabo en Estadio Nacional de Oeiras y el encargado de impartir justicia será António Nobre.

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Recordemos que Sporting Lisboa, vigente campeón de la Copa de Portugal, llegó a la gran final tras dejar en el camino al Porto con un global de 1-0; el único gol de la llave fue obra del samario Suárez Charris. Por el lado del União Torreense hizo lo propio frente a AD Fafe (Liga 3) con un agregado de 3-1 (empate 1-1 en la ida y victoria 2-0 en la vuelta).

Luis Javier Suárez Sporting Lisboa

Sporting Lisboa vs. Torreense: hora y dónde ver EN VIVO la final de Copa de Portugal con Luis Javier Suárez

En ese orden de ideas, la definición por el título de la Copa de Portugal entre 'leones' y los 'azuis e grenás' será HOY domingo 24 de mayo, en el Estadio Nacional de Oeiras, escenario donde la pelota rodará a las 11:15 de la mañana, en horario de nuestro país.

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Además, se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia por la señal de Win, y en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, la crónica y las reacciones de los protagonistas.

Alineaciones probables:

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Sporting Lisboa: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inácio y Maxi Araújo; Hjulmand y Morita; Geny Catamo, Trincão y Pedro Gonçalves; Luis javier Suárez.

Torreense: Lucas Paes; David Bruno, Stopira, Diadié y Javi Vásquez; Léo Azevedo, Guilherme Liberato y Alejandro Alfaro; Quintero, Musa Drammeh y Dany Jean.

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