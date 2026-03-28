Partidos EN VIVO HOY 28 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario de partidos propone grandes duelos amistosos de cara al Mundial 2026, como el que jugarán México vs. Portugal, pero que no contará con Cristaino Ronaldo por lesión. Además, continúa la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026 y hay acción en el fútbol femenino en Europa y también en Colombia.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 28 de marzo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Namibia vs. Comoras
|6:00 a.m. - FIFA Series - DAZN App Gratis
|Everton Femenino vs. Liverpool Femenino
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Bayern Múnich Femenino vs. Nurnberg Femenino
|8:00 a.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Manchester United Femenino vs. Manchester City Femenino
|8:30 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|San Marino vs. Islas Feroe
|9:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Senegal vs. Perú
|11:00 a.m. - Amistoso - Ditu
|Hungría vs. Eslovenia
|12:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Escocia vs. Japón
|12:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Arsenal Femenino vs. Tottenham Femenino
|12:30 p.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Estados Unidos vs. Bélgica
|2:30 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Samoa Americana vs. Guam
|3:00 p.m. - FIFA Series - DAZN App Gratis
|Cúcuta vs. Boyacá Chicó
|4:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|América de Cali Femenino vs. Santa Fe Femenino
|5:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win
|Deportes Tolima vs. Jaguares FC
|6:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Islas Virgenes EE. UU. vs. Puerto Rico
|7:00 p.m. - FIFA Series - DAZN App Gratis
|Racing Avellaneda vs. San Martín Formosa
|7:15 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|México vs. Portugal
|8:00 p.m. - Amistoso - Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com
|Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira
|8:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win