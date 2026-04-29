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Gol Caracol  / Medellín vs. Cusco, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Libertadores 2026

Medellín vs. Cusco, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Libertadores 2026

'El poderoso de la montaña' se encuentra listo para recibir en su casa al conjunto peruano, por la fase de grupos de la Copa Libertadores ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Independiente Medellín vs Cusco
Independiente Medellín vs Cusco; Copa Libertadores
Fotografías tomadas de: Colprensa y cuenta oficial de X del club Cusco FC

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