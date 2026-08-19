Paul Pogba se volvió a quedar sin equipo; en Mónaco le pusieron fin a la novela

El Mónaco y el internacional francés Paul Pogba, que fue campeón del mundo en 2018 con los 'bleus', han puesto fin de forma anticipada al contrato que les unía y que debía prolongarse hasta junio de 2027, según anunciaron ambas partes este miércoles.

En un comunicado publicado en la página de internet del club monegasco, las dos partes explicaron que comparten el diagnóstico de que "los objetivos inicialmente fijados se han alcanzado parcialmente".

El director general del equipo, Thiago Scuro, reconoció que este final no es el que habían esperado, "pero no se debe olvidar el entusiasmo que acompañó su vuelta a un club ni el hecho de que durante este periodo volvió a los terrenos de juego y al fútbol profesional".

🚨👋🏾 Paul Pogba leaves AS Monaco by terminating the contract mutually and he’s now available as free agent. 🔜



MLS and Saudi Pro League clubs already called in the recent weeks with decision to follow next. pic.twitter.com/7EWMd5sR8t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

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Una alusión al hecho de que el Mónaco lo fichó en junio de 2025 y de esa forma lo rescató tras cumplir 18 meses de suspensión por un control de dopaje cuando jugaba con el Juventus de Turín.



El equipo, en cualquier caso, quiso mostrar "todo su reconocimiento hacia el campeón del mundo de 2018 por su confianza y por el extremo profesionalismo que ha demostrado a lo largo de su aventura monegasca".

Añadió que en ese tiempo el centrocampista de 33 años había demostrado "un estado de ánimo destacable, una determinación y una exigencia continuas".

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El club también hizo hincapié en que "todos los esfuerzos desplegados le permitieron volver a la competición al más alto nivel tras un largo periodo e inactividad y compartir su experiencia y su saber hacer".

La decisión de romper de mutuo acuerdo el contrato se formaliza en vísperas del inicio oficial de la temporada.

Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025.



Le Club exprime sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 et lui souhaite le meilleur pour la suite 🔴⚪



ℹ️Lire… pic.twitter.com/IPFNgnQKl5 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 19, 2026

Según la prensa deportiva francesa, los dirigentes del Mónaco le habían notificado desde hacía semanas su intención de poner fin a la relación y la razón hay que buscarla en las repetidas lesiones que había sufrido y en que no había vuelto a un buen nivel de juego.

De hecho, la pasada temporada sólo vistió la camiseta del club en seis partidos de liga y en la actual pretemporada únicamente lo había hecho durante 45 minutos en un amistoso contra el Saint Priest el 18 de julio.

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Paul Pogba, que se formó en diferentes clubes franceses, y en particular en Le Havre, inició su carrera profesional en el Manchester United, en el que estuvo dos etapas, primero desde 2009 hasta 2012 y luego entre 2016 y 2022.

Entremedias se fue a Italia con el Juventus de Turín, con el que volvió de 2022 a 2024, hasta su suspensión por dopaje.