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Gol Caracol  / "Rodri elevará el nivel de todos los jugadores; estábamos convencidos al 100% de su fichaje"

"Rodri elevará el nivel de todos los jugadores; estábamos convencidos al 100% de su fichaje"

El entrenador 'culé' se refirió a la llegada del campeón del mundo a las toldas de Barcelona, enfatizando en que será un gran refuerzo pensando en todos los retos que se vienen esta temporada.

Por: EFE
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Rodri, nuevo futbolista de Barcelona FC.
Rodri, nuevo futbolista de Barcelona FC.
Foto: AFP.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este miércoles que la llegada del centrocampista español Rodrigo Hernández ‘Rodri’ "elevará el nivel de todos los jugadores" de la actual plantilla azulgrana.

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En declaraciones a los medios de comunicación del club catalán, el técnico alemán ha reaccionado por vez primera a la incorporación del capitán de la selección española, cuyo fichaje por la entidad catalana, procedente del Manchester City, se oficializó este martes.

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"Es una gran oportunidad para nosotros tener a Rodri. Todos estábamos convencidos al 100 % de su fichaje porque es un jugador fantástico", comentó.

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Para Flick, el Balón de Oro del pasado Mundial "es el mejor ‘6’" del mundo, ya que puede "controlar los partidos, pero también ayuda mucho en defensa". Además, agregó que es un futbolista que destaca por "ganar duelos aéreos".

"Es un jugador que aporta cosas especiales a cualquier equipo y, para mí, es fantástico tenerlo aquí", indicó Flick sobre el mediocentro madrileño, que firmó un contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030.

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¿Quién será el capitán de Barcelona esta temporada?

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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, designó al brasileño Raphael Dias 'Raphinha' como primer capitán provisional del primer equipo hasta que se cierre la plantilla de la temporada 2026-27.

Así lo confirmó en declaraciones a los medios del club el técnico alemán, que añadió que Eric García y Pedro González 'Pedri' serán los otros dos capitanes transitorios, aunque también mencionó al lesionado Frenkie de Jong, que el curso pasado ya fue tercer capitán.

"Frenkie ahora no está disponible y he decidido los capitanes provisionalmente hasta que hagamos la votación de los capitanes, porque la plantilla no está cerrada. Hasta que eso no pase, Raphinha es el capitán junto con Eric Garcia y Pedri. Y también con Frenkie, claro, pero ahora está lesionado", aseguró.

De esta manera, Raphinha, como primer capitán, será el encargado de dirigir unas palabras a los aficionados que este miércoles presencien el Trofeo Joan Gamper.

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El Barcelona disputará en el Spotify Camp Nou (20:00 horas) su último partido amistoso de la pretemporada frente al Al-Ahly egipcio antes de debutar el próximo domingo en LaLiga frente al Elche.

Flick aprovechó estas declaraciones previas al Gamper para subrayar que su relación con Frenkie de Jong "es muy buena", algo que el propio jugador neerlandés ya refrendó recientemente para salir al paso de las informaciones que apuntaban a un cierto malestar del club con el centrocampista por cómo gestionó la lesión que sufrió en el Mundial.

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