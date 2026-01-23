Pep Guardiola volvió a molestarse en rueda de prensa; "No va a cambiar, nada va a pasar"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se mostró este viernes resignado por el calendario y el cansancio de los futbolistas y dijo que no entiende por qué siguen hablando de ello si "nada va a cambiar".

El técnico español fue preguntado en rueda de prensa por el actual estado del calendario, con partidos cada tres días, y por cómo afecta al rendimiento de sus futbolistas, especialmente en una semana en la que jugaron el pasado sábado contra el Manchester United, viajaron al norte de Noruega para medirse al Bodo/Glimt y este fin de semana se enfrentan al Wolverhampton Wanderers.

"¿Por qué estamos hablando de esto otra vez? Nada va a cambiar. En el último partido contra el Bodo tuvimos once bajas; el Aston Villa y el Tottenham también han tenido muchas. Hace no tanto el Arsenal también tuvo muchas. Son demasiados partidos, pero, ¿cuántas veces vamos a hablar de ello?", se preguntó.

"Jugar y tener cuatro días de descanso no va a pasar. No va a cambiar. Tenemos que confiar en nuestros jugadores y en su físico para aguantar tantos partidos. Es difícil", añadió.



Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, en rueda de prensa post partido AFP

Publicidad

La buena noticia para el técnico español es que para el partido contra el Wolves ya podrá contar con su más reciente fichaje, Marc Guéhi, por el que han pagado 23 millones de euros al Crystal Palace.

El central inglés, que acababa contrato con el Palace en verano, se ha incorporado ya a la estructura del City y se espera que tenga minutos e incluso sea titular este sábado en el Etihad Stadium, un impulso importante para Guardiola, que cuenta con las bajas de larga duración en defensa de Rúben Dias y Josko Gvardiol, además de la inconsistencia de John Stones.