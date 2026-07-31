Real Madrid vs. Fiorentina, EN VIVO HOY; hora y dónde ver por TV el partido de preparación

El Real Madrid disputará mañana, a las 11:00 a.m. (hora Colombia), un partido de fogueo frente a la Fiorentina. El encuentro, que se emitirá en directo y en exclusiva en Realmadrid TV y RM Play, se jugará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), un campo con capacidad para 30.000 espectadores y sede del SK Austria Klagenfurt.
El Real Madrid ya visitó esta ciudad austriaca, ubicada al sur del país junto a la frontera con Eslovenia, en la pretemporada 2021 para medirse al Milan. El equipo vuelve a Austria un año después de imponerse al WSG Tirol en Innsbruck el verano pasado en otro amistoso.
Convocatoria del Real Madrid
Porteros: Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro.
Defensas: Dumfries, Trent, Á. Carreras, Lamini, Joan Martínez, Fortea, Mario Rivas y Aimar García.
Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.
Delanteros: Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez y Jacobo.
Carlos Espí, nuevo refuerzo del Real Madrid
El nuevo fichaje madridista Carlos Espí llevó a cabo su primera sesión bajo las órdenes de Mourinho.
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Los jugadores comenzaron con trabajo en el gimnasio. Después, sobre el césped de la Ciudad Real Madrid y junto a un grupo de canteranos, llevaron a cabo un calentamiento, ruedas de pases y series de sprints. Posteriormente realizaron una fase táctica y continuaron con un partido en un campo de dimensiones reducidas. Terminaron la sesión con lanzamientos a portería.
Hora y dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina
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Fecha: sábado 1 de agosto de 2026.
Hora: 11:00 a.m. (hora Colombia).
Estadio: Wörthersee Stadion, en Austria.
Transmisión: Realmadrid TV y RM Play.