El picante cruce entre Roldán y Paredes: "En el fútbol colombiano se exigen árbitros con carácter"

Boca Juniors avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras vencer en la tanda de los penaltis 4-3 a O’Higgins, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario. Pero en medio del compromiso de la ‘otra mitad de la gloria’ se presentó un cruce muy picante entre Leandro Paredes, volante del ‘xeneize’, y el árbitro colombiano, Wilmar Roldán. Lo que pasó fue tema de debate en ‘Jugada Maestra’, programa que se emite en la plataforma de Ditu, este viernes.

¿Qué pasó con Wilmar Roldán y Leandro Paredes?

Hay que indicar que todo este tenso momento ocurrió en el minuto 68 del césped de juego del Estadio El Teniente, en Rancagua, esto luego de que el colegiado ‘cafetero’ señalara una infracción en el área a favor del elenco chileno, y cuando se disponía en mostrarle la cartulina amarilla a Jorge Figal, fue cuando Paredes decidió intervenir, imponiéndose en el camino a Roldán.



Ante esto el pito antioqueño, amonestó a Paredes y lo desplazó mediante un empujón y le dijo algunas palabras: “Conmigo, no”.

Precisamente, el accionar de Roldán con Paredes fue analizado con lupa en ‘Jugada Maestra’; acá lo que dijeron los expertos.

WIlmar Roldán Leandro Paredes en O'Higgins vs Boca Juniors - Foto: ESPN

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El primero en dar su opinión fue Jorge Ramírez, quien es analista arbitral.

"Hay un careo y se tocan. Aunque no se vea bien, son recursos que se pueden usar. No es la primera vez que Roldán lo hace y Paredes no es fácil de llevar ni de manejar. Es una amarilla clara y Paredes se interpone, entonces lo empuja. En el fútbol colombiano, se exigen árbitros con ese carácter", expresó Ramírez.

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A continuación, el experto agregó que tanto el árbitro antioqueño como su terna tuvieron un buen desempeño en el partido entre O’Higgins y Boca Juniors.

"Fue un buen partido para Roldán y la terna arbitral, no tuvieron mayores inconvenientes y manejaron de buena manera el desarrollo del encuentro", añadió.

Por su parte, el profesor Nelson Gallego sostuvo que "desde la previa del partido, hablaron de la designación de Roldán y eso lo sabía Paredes. Ahora, queda clara que no tuvieron que haberse dicho nada fuera del marco del respeto porque no cabe duda de que Wilmar lo hubiera echado o no hubiera terminado como terminó esa escena".