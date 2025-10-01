Nuevo DT de León no se asusta con James Rodríguez; ya dirigió a un campeón del mundo y Balón de Oro

En México, León quiere retomar la senda del triunfo de la mano de Ignacio Ambriz, su nuevo DT que fue nombrado como reemplazo del argentino Eduardo Berizzo, tras los malos resultados. En el ambiente de 'La Fiera' existe mucho positivismo, ya que el último título del club fue justamente con él en el 2020. Uno de los aspectos que más pide la hinchada y la prensa es que sepan explotar de mejor manera las cualidades de James Rodríguez, algo que no parece complejo para el timonel que acaba de llegar puesto que ya dirigió a un campeón del mundo y ganador del Balón de Oro.

Ambriz fue entrenador del Querétaro entre el 2013 y 2015, tiempo en el que tuvo la oportunidad de dirigir a Ronaldinho, quien fue fichado con bombos y platillos en el 2014. Si bien no consiguieron ningún título, el talentoso jugador alcanzó a marcar ocho goles y dar ocho asistencias en 29 encuentros con los 'gallos'.

Sin embargo, Ronaldinho no es el único jugador de grandes cualidades que Ambriz ha tenido a su mando. En América tuvo a Cuauhtémoc Blanco, considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de México.

En cuanto a los colombianos, James tampoco será el único, ya que Querétaro dirigió a Efraín Cortés, Oswaldo Henríquez, Omar Vásquez, Wilberto Cosme, Daley Mena; en América a Carlos Darwin Quintero y Andrés Felipe 'El Riflecito' Andrade; en Toluca a Óscar Vanegas, Felipe Pardo, Andrés Mosquera Guardia y Brayan Angulo; y en Santos Laguna a Emerson Rodríguez, Duván Vergara y Harold Preciado.

Los números de Ignacio Ambriz como DT

Su carrera comenzó en Puebla en 2003 y más tarde pasó por equipos como San Luis, Chivas y Querétaro, donde mostró regularidad, aunque sin alcanzar títulos. Su mejor rendimiento lo consiguió en el América (2015-2016), con un 60.29% de efectividad, y en Necaxa y León, donde también tuvo cifras positivas superiores al 50%. Con León (2018-2021) alcanzó 114 partidos y consolidó un estilo ofensivo que lo llevó a obtener reconocimiento nacional. Su paso por el Huesca de España en 2021 fue breve, con apenas 12 encuentros. Más tarde, en Toluca logró un rendimiento aceptable (52.82%) y en Santos Laguna en 2024 registró su etapa menos efectiva.

En cuanto a títulos, en América ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2015-16, con Necaxa la Copa de México y con León la Liga en el 2020.