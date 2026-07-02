Polémica en España vs. Austria, en el Mundial 2026; gol anulado a Marc Cucurella

España anotó gol por medio de Marc Cucurella para abrir la cuanta sobre Austria, sin embargo, todo quedó anulado, tras llamado del VAR.

Lamine Yamal cobró un tiro de esquina, Pau Cubarsí intentó cabecear y el arquero Alexander Schlager soltó la pelota. En el rebote Cucurella no perdonó con un zurdazo.

El árbitro sancionó una falta de Cubarsí sobre Schlager y la decisión fue respaldada por el VAR.

Vea el gol anulado a Marc Cucurella:

