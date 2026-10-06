Polémica en Francia con Michael Olise en el medio; "no hay que creer lo que dice la prensa"

La Selección de Francia es una de las mejores del mundo y eso quedó comprobado luego de una épica remontada, esta vez 4-1 sobre Bélgica. Los 'galos' perdían 1-0 al minuto 77, y en apenas 13 minutos lo dieron vuelta con una figura indiscutible: Michael Olise, quien anotó doblete.

Más allá del triunfo que los mantuvo como líderes del Grupo 1 de la Liga A con 10 puntos en cuatro partidos, lo que se llevó los reflectores fueron las particulares declaraciones y una curiosa respuesta en redes sociales por parte de Rayan Cherki.

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Un día antes del juego, la prensa francesa realizó una fuerte aseveración sobre como se relaciona Olise con sus compañeros.

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"(Con los Bleus) Olise tiene una visión muy precisa de lo que exige el juego. Y no le gustan quienes lo entorpecen. Durante el Mundial, por ejemplo, no había apreciado en absoluto ciertas bromas de Rayan Cherki en los entrenamientos. Un jugador y un personaje que, además, no siempre comprende", remarcó 'L'Equipe'.



Taiseux, mystérieux, parfois drôle : Olise peut-il devenir un leader chez les Bleus ? ➡️ https://t.co/BG5kSZM2Ag



En bleu depuis 2024, l'ailier du Bayern Munich Michael Olise, malgré son statut de cadre, reste perçu comme un personnage à part. pic.twitter.com/Q4CO5Hn7Kp — L'Équipe (@lequipe) October 4, 2026

Cherki no dudo en reaccionar a esta publicación con una corta, pero contundente respuesta en 'X'. "Otra invención… magnífica la inspiración…", manifestó junto a unos emoticones de risas.

Encore une invention… magnifique l’inspiration… 🤣🤣🤣 https://t.co/fU94erad3O — Rayan Cherki (@rayan_cherki) October 4, 2026

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En ese momento se pensó que todo había terminado allí, sin embargo, después de la victoria 4-1 sobre Bélgica, Cherki atendió a la prensa y retomó de nuevo el tema. "Voy a empezar a reaccionar más, porque no hay que creer todo lo que se dice en la prensa sobre los jugadores", dijo de entrada, apuntando de nuevo a los señalamientos del citado medio francés.

El habilidoso jugador del Manchester City dejó en claro que a la interna todo marcha bien y lo importante es que los jugadores lo saben. "Tenemos un grupo extraordinario. Evidentemente, vosotros no lo veis porque es algo que vivimos de puertas adentro, pero pocas veces he visto un grupo que funcione tan bien, desde el primer jugador hasta el ultimo. Disfrutamos y se nota en el terreno de juego", concluyó.