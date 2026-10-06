Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Polémica en Francia con Michael Olise en el medio; "no hay que creer lo que dice la prensa"

Polémica en Francia con Michael Olise en el medio; "no hay que creer lo que dice la prensa"

Uno de las figuras de la Selección de Francia tuvo que salir a aclarar los rumores que se generaron en la prensa alrededor de Michael Olise. ¡No se quedó callado!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2026
Comparta en:
Michael Olise
Michael Olise; jugador de la Selección de Francia
Fotografías: AFP

La Selección de Francia es una de las mejores del mundo y eso quedó comprobado luego de una épica remontada, esta vez 4-1 sobre Bélgica. Los 'galos' perdían 1-0 al minuto 77, y en apenas 13 minutos lo dieron vuelta con una figura indiscutible: Michael Olise, quien anotó doblete.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Más allá del triunfo que los mantuvo como líderes del Grupo 1 de la Liga A con 10 puntos en cuatro partidos, lo que se llevó los reflectores fueron las particulares declaraciones y una curiosa respuesta en redes sociales por parte de Rayan Cherki.

Publicidad

Últimas noticias

Juegos Olímpicos
Gol Caracol

¿Cuál será la sede de los Juegos Olímpicos de 2036?; siete candidatos buscan hacer historia

Uzbekistán, Portugal y RD Congo fueron los rivales de Colombia en fase de grupos del Mundial 2026.
Gol Caracol

Escándalo por documentos de jugador rival de Selección Colombia en Mundial 2026; ¿y la Fifa qué?

Un día antes del juego, la prensa francesa realizó una fuerte aseveración sobre como se relaciona Olise con sus compañeros.

Publicidad

"(Con los Bleus) Olise tiene una visión muy precisa de lo que exige el juego. Y no le gustan quienes lo entorpecen. Durante el Mundial, por ejemplo, no había apreciado en absoluto ciertas bromas de Rayan Cherki en los entrenamientos. Un jugador y un personaje que, además, no siempre comprende", remarcó 'L'Equipe'.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Cherki no dudo en reaccionar a esta publicación con una corta, pero contundente respuesta en 'X'. "Otra invención… magnífica la inspiración…", manifestó junto a unos emoticones de risas.

Publicidad

En ese momento se pensó que todo había terminado allí, sin embargo, después de la victoria 4-1 sobre Bélgica, Cherki atendió a la prensa y retomó de nuevo el tema. "Voy a empezar a reaccionar más, porque no hay que creer todo lo que se dice en la prensa sobre los jugadores", dijo de entrada, apuntando de nuevo a los señalamientos del citado medio francés.

El habilidoso jugador del Manchester City dejó en claro que a la interna todo marcha bien y lo importante es que los jugadores lo saben. "Tenemos un grupo extraordinario. Evidentemente, vosotros no lo veis porque es algo que vivimos de puertas adentro, pero pocas veces he visto un grupo que funcione tan bien, desde el primer jugador hasta el ultimo. Disfrutamos y se nota en el terreno de juego", concluyó.

Así quedó El Campín, tras concierto de BTS.
Fútbol Colombiano

Nueva polémica por estado de la cancha de El Campín tras concierto de BTS; Sencia respondió

Carlos Alcaraz, tenista español.
Tenis

Carlos Alcaraz, bicampeón del ATP 500 de Tokio; venció a Jiri Lehecka en la final

Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina.
Gol Caracol

A que hora juega HOY Argentina vs. Benín, el último partido de Lionel Messi con la 'Albiceleste'

Publicidad

Relacionados

Michael Olise

Selección Francia

Zinedine Zidane

Publicidad

Publicidad

Publicidad