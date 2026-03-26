Polémica en la Premier League; así iría la tabla de posiciones sin errores arbitrales

Los errores arbitrales, tanto sobre el terreno de juego como en el VAR, han aumentado esta temporada en la Premier League, según el último informe del panel de Incidentes Clave de Partido (KMI, por sus siglas en inglés).

El organismo ha contabilizado 54 fallos hasta la fecha, frente a los 44 registrados a estas alturas de la pasada campaña, entre los que se incluyen decisiones incorrectas en el campo, así como intervenciones erróneas o casos en los que el VAR no actuó.

Los errores vinculados al videoarbitraje suman 18, los mismos que el total de todo el curso anterior, mientras que los errores arbitrajes en el campo y las decisiones incorrectas en segundas amarillas son de 25 y 11, respectivamente.

Entre los casos más recientes, el panel determinó que debieron señalarse tres penaltis en partidos disputados entre el 14 y el 16 de marzo; uno a favor del Arsenal ante el Everton, otro del Newcastle United frente al Chelsea y el último del Brentford ante el Wolverhampton Wanderers.



A pesar de estos datos, el organismo arbitral inglés (PGMO, por sus siglas en inglés) sostiene que la tendencia general es positiva en comparación con temporadas anteriores, destacando una mejora en los tiempos de revisión, que han disminuido un 25 % en los últimos años.

Arsenal en la Premier League AFP

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De igual manera, un artículo del medio británico Squawka destaca cómo varios equipos de la Premier League se han visto drásticamente afectados por las decisiones erróneas tomadas por parte de los árbitros y el VAR. Según el informe, los errores cometidos en la última temporada ofrecen una visión más clara del impacto que tienen estás mismas, tanto en las sanciones a los jugadores como en el rendimiento general de los clubes

Estos son los fallos que los seguidores de Squawka eligieron en X, votando por las decisiones del VAR más polémicas de cada jornada.

As voted by you. 🗳️



Here's how the Premier League table would look without VAR 'errors' after GW28. 👇 pic.twitter.com/I8s4E70nP7 — Squawka (@Squawka) March 2, 2026

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Los equipos que más se han visto afectados son los direigidos por Arne Slot, y Pep Guariola. En el informe, se puede llegar a evidenciar que son los equipos más afectados durante esta temporada, esto con aproximadamente siete errores en contra. Sin embargo, el que presenta una mayor diferencia es el Crystal Palace, con cinco errores en contra y solo uno a su favor. Por su parte, el club con más errores ha favor es el Chelsea, con alrededor de siete errores.