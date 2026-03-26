Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Polémica en la Premier League; así iría la tabla de posiciones sin errores arbitrales

Polémica en la Premier League; así iría la tabla de posiciones sin errores arbitrales

En el torneo ingles, no cesan las criticas frente a las malas decisiones del VAR y las arbitrales. Múltiples equipos se han visto afectados por los veredictos del cuerpo arbitral.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
Erling Haaland, delantero de Manchester City, celebra su gol contra Galatasaray, por Champions League
Erling Haaland, delantero de Manchester City, celebra su gol contra Galatasaray, por Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad