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Gol Caracol  / Polonia, con el sello de Robert Lewandowski, se ilusiona con el Mundial 2026; superó 2-1 a Albania

Polonia, con el sello de Robert Lewandowski, se ilusiona con el Mundial 2026; superó 2-1 a Albania

Dos goles que salvaron a la selección polaca en Varsovia, al límite de otro fiasco. Lewandowski dijo presente y llevó al equipo de su país a soñar con la Copa del Mundo 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Robert Lewandowski, delantero polaco, celebra la victoria sobre Albania y sueña con el Mundial 2026
Robert Lewandowski, delantero polaco, celebra la victoria sobre Albania y sueña con el Mundial 2026
AFP

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