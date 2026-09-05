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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 14; pésimo día para Roglic

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 14; pésimo día para Roglic

Apasionante jornada en la Vuelta a España, gracias a los duros ascensos, el final en alto y los movimientos en el grupo de favoritos, quienes dieron espectáculo

Por: Caracol Sports
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) perdió el segundo puesto de la general de la Vuelta a España 2026
Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) perdió el segundo puesto de la general de la Vuelta a España 2026
AFP

El final de la segunda semana de la Vuelta a España 2026 está cerca. Este sábado 5 de septiembre, se llevó a cabo la etapa 14, que contó con un recorrido de 154,5 kilómetros, entre Jaén y Sierra de la Pandera, con dos puertos de segunda categoría y uno de primera, y un final en alto, que dejó importantes movimientos. Allí, el ganador fue Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), coronando desde al fuga, que hizo de las suyas.

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Sin embargo, las miradas se centraron en el grupo de favoritos, quienes no se quedaron quietos. Enric Mas (Movistar Team) continúa como el portador de la camiseta roja, siendo líder de la clasificación general, con un tiempo total de 49h 28' 12''. Respecto al podio, quien aparece de segundo es Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 2' 06'', y Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), es tercero, a 2' 10''.

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Capítulo aparte para los colombianos, que dieron de qué hablar a lo largo de varios kilómetros. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) y Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, estuvieron en la fuga. Justamente, 'Santi' lo hizo con el fin de sumar puntos en la clasificación de la montaña y mantener la camiseta de puntos. Dicho objetivo lo consiguió y sigue en la parte alta. Pero eso no fue todo, ya que culminó de segundo en la etapa.

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Ahora, este domingo 6 de septiembre, la Vuelta a España vivirá la fracción 15, con inicio en Palma del Río y final en Córdoba. El telón de la segunda semana se bajará con la presencia de algunos ascensos, no fuertes, pero sí de cuidado, ya que son de tercera categoría. A partir de ahí, los corredores se centrarán en la última y definitiva semana, donde el 13 de dicho mes se conocerá al nuevo campeón de la ronda ibérica, en 2026.

Santiago Buitrago y Primoz Roglic, en medio de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago y Primoz Roglic, en medio de la Vuelta a España 2026
Getty Images

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) - 49h 28' 12''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''
3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''
4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''
6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''
7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''
8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''
9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''
10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''
11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''

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