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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago es líder

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago es líder

La etapa 14 contó con dos puertos de segunda y uno de primera categoría, por lo que fue un día clave para el colombiano del Bahrain Victorious en la Vuelta a España.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Getty Images

En una grande del ciclismo siempre hay muchas cosas en juego. Si bien el principal objetivo es hacerse con el título, hay quienes van por otros logros. Por eso, la Vuelta a España 2026 no ha sido la excepción y el caso de Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) es un claro ejemplo de ello, dando de qué hablar a su manera.

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El ciclista colombiano, de 26 años, lucha por hacerse con la clasificación de la montaña. Razón por la que, en cada puerto, hace hasta lo imposible por cruzar en primer lugar o, al menos, sumar algunos puntos. Así las cosas, este sábado 5 de septiembre, en el marco de la etapa 14 de la ronda ibérica, no fue la excepción.

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Además de haber sido parte de la numerosa fuga del día, conformada por un total de 45 corredores, cruzó de primero en el Puerto de los Villares, sumando 5 unidades. Detrás del 'escarabajo' estuvieron Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), que logró 3 puntos, y Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG), un punto.

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Posteriormente, en el Puerto de Locubín, también de segunda categoría, Santiago Buitrago no pudo ser el primero en cruzar la línea, ya que quien lo hizo fue Kevin Vermaerke. El estadounidense obtuvo 5 puntos, mientras que 'Santi' se quedó con las manos vacías, pues lo sorprendieron con un inesperado ataque.

Por último, en el final en alto, el 'escarabajo' estuvo muy cerca de firmar la victoria. Sin embargo, quien tuvo mejores piernas fue Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), haciéndose con el triunfo del día. Aún así, el colombiano terminó segundo y eso le permitió sumar más puntos en la clasificación de la montaña.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, brilló en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, brilló en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
AFP

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Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

1. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 69 puntos.
2. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - 40 puntos.
3. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.
4. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - 21 puntos.
5. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 19 puntos.
6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - 12 puntos.
7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) - 11 puntos.
8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 11 puntos.
9. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) - 10 puntos.
10. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - 10 puntos.

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