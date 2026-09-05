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Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago se lució en la Vuelta a España 2026; segundo en la etapa 14

Santiago Buitrago se lució en la Vuelta a España 2026; segundo en la etapa 14

Estuvo en la fuga, sumó puntos en la montaña, protagonizó un par de ataques y siempre estuvo activo, pero, por muy poco, no le alcanzó a Santiago Buitrago.

Por: AFP
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Getty Images

El alemán, Marco Brenner, ganó este sábado 5 de septiembre, la etapa 14 de la Vuelta a España, entre Jaén y Sierra de la Pandera, tras la que Enric Mas reforzó su liderato al frente de la carrera.

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Brenner se impuso, en un esprint a dos, al colombiano, Santiago Buitrago, tras los que llegó el español Cristian Rodríguez para completar el podio del día.

Marco Brenner ganó la etapa 14 de la Vuelta a España 2026, tras vencer a Santiago Buitrago
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Reviva la victoria de Marco Brenner en la etapa 14 de la Vuelta a España; Santiago Buitrago, segundo

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Los tres formaron parte de la escapada del día, que llegó a la meta con unos minutos de ventaja sobre el grupo de favoritos, donde Mas y el austriaco, Felix Gall, lograron sorprender a otros aspirantes al podio como el esloveno, Primoz Roglic, y el ecuatoriano, Richard Carapaz.

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Enric Mas se consolidó en la cabeza de la general con 2 minutos 6 segundos de ventaja sobre Gall, que arrebató el segundo puesto de la general a Roglic.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Twitter del Bahrain Victorious

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El esloveno, que aspiraba a hacer historia con una quinta victoria en la ronda española, es ahora tercero a 2 minutos 10 segundos de Mas, mientras que Carapaz es cuarto a más de 4 minutos del español.

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El domingo tendrá lugar la 15ª etapa de la Vuelta a España, de 189,7 km, entre Palma del Río y Córdoba con tres puertos de tercera categoría, antes de la jornada de descanso del lunes.

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