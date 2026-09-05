La Selección Polonia tuvo un gran estreno en su primera participación en un Mundial Femenino Sub-20. El combinado anfitrión se impuso 3-0 a Argentina, en compromiso que le dio apertura al certamen de la FIFA.

Las polacas fueron las grandes dominadoras del encuentro de la primera jornada del grupo A de la cita orbital; la pelota quieta y la media distancia fueron sur armas sobre las 'albicelestes'.

Precisamente, el tercer tanto de las dueñas de casa llegó en un transición rápida, que acabó culminando Maja Zielinska con un certero remate con pierna derecha, al minuto 90+4.

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Vea el gol de Maja Zielinska en Polonia vs. Argentina por el Mundial Femenino Sub-20 2026:

