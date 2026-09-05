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Gol Caracol  / Vea el gol de Maja Zielinska en Polonia vs. Argentina por el Mundial Femenino Sub-20 2026

Vea el gol de Maja Zielinska en Polonia vs. Argentina por el Mundial Femenino Sub-20 2026

Maja Zielinska fue la encargada de decretar el 3-0 final del combinado polaco sobre las 'albicelestes', en lo que fue el partido inaugural del Mundial Femenino Sub-20 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Maja Zielinska, jugadora de la Selección Polonia femenina Sub-20.
Maja Zielinska, jugadora de la Selección Polonia femenina Sub-20.
Foto: Getty Imágenes

La Selección Polonia tuvo un gran estreno en su primera participación en un Mundial Femenino Sub-20. El combinado anfitrión se impuso 3-0 a Argentina, en compromiso que le dio apertura al certamen de la FIFA.

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Las polacas fueron las grandes dominadoras del encuentro de la primera jornada del grupo A de la cita orbital; la pelota quieta y la media distancia fueron sur armas sobre las 'albicelestes'.

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Vea acá el segundo gol de Polonia vs. Argentina en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Precisamente, el tercer tanto de las dueñas de casa llegó en un transición rápida, que acabó culminando Maja Zielinska con un certero remate con pierna derecha, al minuto 90+4.

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Vea el gol de Maja Zielinska en Polonia vs. Argentina por el Mundial Femenino Sub-20 2026:

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