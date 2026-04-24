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Gol Caracol  / Malas noticias en Real Madrid para partido clave en La Liga; otra baja por lesión

Malas noticias en Real Madrid para partido clave en La Liga; otra baja por lesión

Ganarle al Real Betis es el único resultado que le sirve al Real Madrid para mantener viva la ilusión de ser campeón de La Liga, donde Barcelona es el líder.

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Bajas en Real Madrid para el partido contra Real Betis, por La Liga de España
Bajas en Real Madrid para el partido contra Real Betis, por La Liga de España
AFP

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