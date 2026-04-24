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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 24 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 24 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY viernes 24 de abril del 2026, con buenos compromisos en Europa y en la Liga BetPlay I-2026. ¡Prográmese y no se los pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Real Madrid visita este viernes al Betis en la Liga de España.
Real Madrid visita este viernes al Betis en la Liga de España.
AFP

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