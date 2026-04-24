Partidos EN VIVO HOY 24 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Este viernes 24 de abril, el calendario del fútbol en el mundo promete emociones con buenos compromisos en Europa, como por ejemplo, en la Liga de España el Real Madrid visita al Betis, hay Sudamericano Femenino Sub-17, y además, continúa la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY viernes 24 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos HOY, viernes 24 de abril del 2026:

Equipos Hora/Canal Istanbul Basaksehir vs. Kasimpasa 12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium RB Leipzig vs. FC Unión Berlín 1:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5 Stade Brestois vs. Lens 1:45 p.m. - Ligue 1 de Francia - Disney+ Premium