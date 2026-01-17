Síguenos en:
Gol Caracol  / Salah y Egipto se vieron 'frustrados' por Nigeria, que se quedó con tercer lugar en Copa África

Salah y Egipto se vieron 'frustrados' por Nigeria, que se quedó con tercer lugar en Copa África

Tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, el tercer lugar en la Copa África se definió en los penaltis y allí brilló el arquero de Nigeria. Las 'águilas negras' ganaron 4-2.

Por: EFE
Actualizado: 17 de ene, 2026
Egipto vs. Nigeria disputaron el tercer lugar en la Copa de África.
