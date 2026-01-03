Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias anotó su primer gol en la Premier League con Wolverhampton; acá el video

Jhon Arias anotó su primer gol en la Premier League con Wolverhampton; acá el video

El extremo chocoano aprovechó un centro al área de Hwang Hee-chan, y casi cayéndose, envió el balón con rumbo a la red y adelantar a su equipo. ¡Así fue el gol de Jhon Arias!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de ene, 2026
Jhon Arias, jugador colombiano de Wolverhampton.
Getty Images

