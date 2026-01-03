Jhon Arias anotó su primer gol en la Premier League con Wolverhampton; acá el video

Jhon Arias inició el 2026 con gol. Este sábado 3 de enero, el extremo chocoano abrió la cuenta para su equipo, Wolverhampton, que recibió al West Ham en una nueva jornada del fútbol inglés.

Dicha anotación para Arias fue bastante especial, ya que significó su primer 'grito sagrado' con los 'lobos' en la Premier League. El exFluminense aprovechó un centro al área de Hwang Hee-chan, y casi cayéndose, envió el balón con rumbo a la red. El 1-0 se subió el tablero para los locales en apenas cuatro minutos del compromiso.

Vea acá el primer gol de Jhon Arias en la Premier League con Wolverhampton:

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Jhon Arias!



El colombiano y su PRIMER GOL en la Premier League



Wolves derrota a West Ham



— ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 3, 2026