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Gol Caracol  / El guardameta de Sudáfrica 'ahogó' el grito de gol para México, en el Mundial 2026

El guardameta de Sudáfrica 'ahogó' el grito de gol para México, en el Mundial 2026

Raúl Jiménez estuvo cerca de anotar un golazo con el cuadro mexicano, pero el arquero Ronwen Williams estuvo mejor bajo los tres palos, haciendo espléndida atajada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Acción de juego en el duelo entre México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026.
Foto AFP.

Este jueves, la Selección de México le dio inicio a la Copa del Mundo 2026, enfrentando en el estadio Azteca, correspondiente a la primera jornada del grupo A.

Y, ante una fiesta total, tanto adentro como a las afueras dele escenario deportivo; el equipo 'manito' aprovechó los primeros minutos para ir en busca del gol, que por poco llega en el amanecer del compromiso.

Julián Quiñones, en duelo con la Selección de México.
Gol Caracol

Julián Quiñones hizo el primer gol del Mundial 2026; vea su tanto en México vs. Sudáfrica

Omar Abdulkadir Artan, árbitro de Somalia al que le negaron su entrada a Estados Unidos.
Gol Caracol

Reivindicación para Omar Abdulkadir Artan, pitará la final de la Supercopa de Europa

Con tiempo y espacio frente al arco, Raúl Jiménez sacó un potente remate, que el guardameta Ronwen Williams atajó de manera magistral; mostrándose segura con la mano abajo.

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