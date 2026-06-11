El guardameta de Sudáfrica 'ahogó' el grito de gol para México, en el Mundial 2026

Este jueves, la Selección de México le dio inicio a la Copa del Mundo 2026, enfrentando en el estadio Azteca, correspondiente a la primera jornada del grupo A.

Y, ante una fiesta total, tanto adentro como a las afueras dele escenario deportivo; el equipo 'manito' aprovechó los primeros minutos para ir en busca del gol, que por poco llega en el amanecer del compromiso.

Con tiempo y espacio frente al arco, Raúl Jiménez sacó un potente remate, que el guardameta Ronwen Williams atajó de manera magistral; mostrándose segura con la mano abajo.