Lamine Yamal se toma con calma el Mundial 2026; se dejó ver mercando en reconocida tienda

El Mundial 2026 inició este jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, sin embargo, la tendencia en redes sociales se la 'robó' Lamine Yamal y no precisamente por destacar en algo deportivo con la Selección de España, la cual debutará el lunes 15 de junio contra Cabo Verde. La joven figura del Barcelona fue visto mercando en una reconocida tienda de Estados Unidos.

Yamal apareció en un almacén de Walmart con un carrito de compras y junto a dos personas que parecen ser amigos o muy cercanos. Lo curioso es que el futbolista de origen marroquí no fue reconocido por las personas a su alrededor y al parecer el único que lo identificó fue el individuo que lo grabó.

El talentoso extremo llega a la Copa del Mundo entre algodones por una lesión. De hecho, España viene de vencer 3-1 a Perú en juego de fogueo y Yamal no tuvo minutos de juego, dándole tiempo de recuperarse al 100% y requerirlo exclusivamente para la cita orbital.

Cabe recordar, que, España está en el grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.



Lamine Yamal & Walmart is a combo we never expected 😂



(via TT/poopyyyunderwear) pic.twitter.com/th0mDSQ4cv — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 11, 2026