¿Cuál sería el sueldo de Jhon Lucumí en Juventus?; filtran monto de suculenta cifra

Jhon Lucumí está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de Juventus. El defensor colombiano es uno de los grandes objetivos del conjunto italiano para reforzar su defensa y, en las últimas horas, se conoció una importante novedad relacionada con el posible acuerdo: el salario que recibiría el zaguero en Turín.

La información fue revelada por el reconocido periodista italiano, Romeo Agresti, especialista en la actualidad de la Juventus. A través de sus redes sociales, señaló que la negociación entre el conjunto ‘bianconero’ y Bologna se encuentra "en fase de definición" y que la operación rondaría los 20 millones de euros.

Pero uno de los datos que más llamó la atención está relacionado con el contrato del futbolista colombiano.

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De acuerdo con Agresti, Jhon Lucumí tendría un salario de 2,5 millones de euros netos anuales en Juventus. La cifra representaría un importante salto económico para el defensor, quien actualmente pertenece al Bologna y ha despertado el interés de varios clubes durante el mercado de fichajes.



Jhon Lucumí, defensor del Bologna y de la Selección Colombia. Foto: AFP

Los 2,5 millones de euros netos por temporada equivaldrían a cerca de 208.000 euros mensuales, sin contar posibles premios o bonificaciones que puedan quedar establecidos en su contrato.

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La información de Agresti coincide con reportes publicados durante los últimos días en Italia, que apuntaban a que Juventus y Lucumí ya habían avanzado considerablemente en los términos del vínculo.

#Juventus: in fase di definizione l’acquisto di #Lucumi. Operazione da circa 20 milioni. Al giocatore uno stipendio da 2.5 milioni netti annui 🇨🇴⚪️⚫️ — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 13, 2026

El equipo de Turín lleva varias semanas siguiendo los pasos del colombiano y habría encontrado en él una alternativa para fortalecer su zona defensiva. Juventus busca cerrar la operación con Bologna por una cifra cercana a los 20 millones de euros, después de que el club italiano llegara a pedir inicialmente alrededor de 25 millones.

De concretarse el traspaso, Lucumí daría un nuevo paso en su carrera en el fútbol europeo. El defensor, internacional con la Selección Colombia, pasaría a uno de los clubes más importantes de Italia y asumiría el reto de competir por un puesto en una defensa que busca recuperar protagonismo en la Serie A.