"Nunca había visto eso en mi vida; hay que darle gracias a Lionel Messi por lo que hizo"

Casemiro aseguró que Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, "es un ejemplo" de compromiso por cosas como las que hizo este miércoles, cuando se puso a disposición del técnico para el partido de la Leagues Cup contra el León pese al fallecimiento de su padre el pasado fin de semana.

"Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, si no con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos es que darle las gracias por estar aquí", dijo el reciente fichaje del Inter Miami en la zona mixta, tras caer por 2-3.

Casemiro destacó que esa es una de las razones por las que Messi "es tan grande" y uno "de los mejores de la historia, si no el mejor". El astro argentino disputó este miércoles los segundos 45 minutos del partido pese a que no se había reincorporado a la disciplina del Inter Miami desde la muerte de su padre el sábado, día en que el delantero viajó a Argentina junto a su familia. La presencia de Messi, sin embargo, no fue suficiente para que el Inter Miami venciera al León y siguiera con vida en la Leagues Cup, un torneo que ganó en 2023 y en el que alcanzó la final hace un año.

Lionel Messi y Casemiro en el Inter de Miami fotografía de: AFP

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"Es difícil, sobre todo cuando se pierde, pero sabemos que tenemos que seguir creciendo. Era una competición que tenía muchas ganas de ganar", admitió Casemiro, antes de confesar que el desenlace les ha dejado "tocados".



Tras esta eliminación, al Inter Miami solo le queda la MLS Cup para levantar un título este año. Después de caer en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, su principal objetivo esta temporada, se despidieron de la Leagues Cup con una victoria en tres partidos. Los siete goles encajados en esos tres encuentros evidenciaron la fragilidad defensiva del equipo, y en la que Casemiro vino a ayudar, aunque el centrocampista destacó que "en el fútbol atacan todos y defienden todos".

Por último, destacó que el equipo está bien posicionado en la Major League Soccer (MLS), donde marcha segundo en la Conferencia Este, y que cuando llegó ya se le transmitió la idea de que este club demanda victorias y levantar trofeos.