Frustración para Jhon Arias y Palmeiras en Copa Libertadores; de no creer lo que les pasó

Flamengo evitó un tropiezo que habría complicado la defensa de su corona de la Copa Libertadores al rescatar un empate 1-1 ante Cruzeiro en Belo Horizonte, mientras Palmeiras y Platense dejaron escapar sendas victorias al encajar goles en los descuentos frente a Cerro Porteño y Coquimbo Unido.

La jornada de este miércoles por la ida de los octavos de final ofreció un menú de contrastes, con el Mengão reaccionando a tiempo en el Mineirão, mientras Palmeiras y Platense terminaron lamentando resultados que no reflejaron el dominio que habían exhibido en sus encuentros.

Ahora al Maracaná

El duelo en Belo Horizonte ofreció 90 minutos atractivos y cambiantes, con momentos de dominio para ambos y varias aproximaciones a las áreas.

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Si el primer tiempo fue parejo, el segundo ganó en ritmo e intensidad, con los dos equipos dejando la cautela de lado para buscar el triunfo.



Fue así como el Cruzeiro abrió el marcador a los 53 minutos con un golazo del ecuatoriano Keny Arroyo, un zurdazo con efecto que sorprendió al golero argentino Agustín Rossi.

Pero la Raposa dejó con vida al Flamengo.

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Un cabezazo de Léo Ortiz pegó en el travesaño y Lucas Paquetá aprovechó el rebote para firmar el empate definitivo a los 67'.

Ambos equipos volverán a encontrarse el próximo miércoles en el Maracaná, y de allí saldrá el rival en los cuartos de final del ganador de la serie entre el colombiano Deportes Tolima y el ecuatoriano Independiente del Valle.

Jhon Arias, figura de Palmeiras, en un partido de la Copa Libertadores 2026 AFP

Frustración del Verdão

El Palmeiras de Abel Ferreira, dos veces campeón de la Libertadores bajo el mando del técnico portugués, se reencontró con el Ciclón guaraní, un rival habitual en el torneo continental, en el decimonoveno capítulo de una larga historia de enfrentamientos entre ambos.

El Verdão dominó la posesión ante un Cerro Porteño ordenado y compacto, y cuando el empate parecía sellado encontró el premio a su insistencia a los 82 minutos, con un zurdazo del argentino Juan Manuel "Flaco" López tras una asistencia de Marlon Freitas.

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Sin embargo, el conjunto paraguayo rescató la igualdad a los 90+3 minutos.

Jonatan Torres desbordó por la derecha y lanzó un centro en busca de Pablo Vegetti, que se desvió levemente en el camino, confundió al arquero Carlos Miguel y terminó en el fondo de la red para decretar el 1-1 definitivo.

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El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan, valoró el empate conseguido en Sao Paulo al destacar la exigencia que supone enfrentar a Palmeiras.

"Es un equipo que te avasalla. Es muy difícil no retroceder", afirmó el técnico argentino, quien consideró que la presión constante del Verdão obliga a los rivales a defender cerca de su área.

"Es difícil no tener un desajuste en defensa", agregó.

El vencedor de esta serie, que se definirá el miércoles próximo en Asunción, luchará en cuartos de final ante el ganador entre el brasileño Mirassol y Liga de Quito.

Jhon Arias es gran figura con Palmeiras. Foto tomada del X de @Palmeiras

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Calamar amargo

Platense tenía encaminada la victoria ante Coquimbo Unido, pero un gol de Guido Vadalá a los 90+5' selló un empate 1-1 que dejó abierta la llave.

El equipo dirigido por Martín Palermo fue superior durante buena parte del encuentro, logró adelantarse a los 35 minutos con un cabezazo de Luciano Giménez y controló el desarrollo ante un rival con escaso peso ofensivo.

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En la segunda mitad, el Calamar optó por administrar la ventaja y dispuso de una ocasión inmejorable para ampliar la diferencia, pero el arquero Diego Sánchez detuvo un penal ejecutado por Guido Mainero.

La falta de eficacia terminó costándole cara al conjunto argentino, ya que Guido Vadalá apareció en el tiempo añadido para decretar el empate y llevarse la definición a Chile la próxima semana.

"El resultado es justo, no es demagogia. Intentamos jugar de igual a igual", dijo el entrenador del Pirata, el argentino Hernán Caputto, y anticipó una revancha "durísima, igual o peor que hoy".

Fluminense o el argentino Independiente Rivadavia, que empataron 0-0 el martes en el Maracaná, será el rival en cuartos del ganador en Coquimbo.