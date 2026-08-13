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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa confirmaron cómo ayudaron a damnificados por el terremoto

'Cucho' Hernández y Nelson Deossa confirmaron cómo ayudaron a damnificados por el terremoto

"Ya hemos ayudado con lo que nos corresponde", con estas palabras y dando detalles, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Deossa dieron a conocer el apoyo que enviaron a Colombia.

Por: EFE
Actualizado: 13 de ago, 2026
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El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Getty Images

El delantero, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, y el centrocampista, Nelson Deossa, los dos colombianos de la plantilla del Betis, han animado a las personas, desde su país y de afuera, a ser solidarios y mandar ayudas a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país 'cafetero'.

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"El pueblo colombiano es gente muy unida cuando pasan estas situaciones. Como dicen por ahí, 'la unión hace la fuerza', creo que hoy es cuando más debemos estar unidos. Obviamente, nosotros desde acá apoyamos con lo que podemos. Nos gustaría estar allá, físicamente, para poder ayudar así sea para levantar un bloque, pero es lo que nos toca y siempre deseando lo mejor para todos. Esperemos que puedan encontrar las personas que están desaparecidas y que puedan estar vivas", afirmó Deossa en declaraciones facilitadas por el club.

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El centrocampista invitó a las personas "a que se sumen a esta gran y noble causa", al argumentar que "cada granito, cada gota sirve muchísimo y más ahora que es cuando más" se necesita, por lo que insistió en "pedirles de corazón que ayuden con esta gran causa, que Dios se lo ha de bendecir muchísimo".

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'Cucho', por su parte, argumentó que "ahora entran en la etapa de la reconstrucción. Hubo muchos daños, muchos edificios caídos, muchos negocios, casas de personas que están durmiendo en la calle" y que, por ello, ahora es cuando hay "que ayudar mucho más".

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"Nosotros personalmente ya hemos ayudado con lo que nos corresponde. Invitamos a todos los colombianos y no colombianos, a los que quieran aportar desde la distancia, bienvenidos sean. Cada granito de arena es importante y seguro que nosotros lo vamos a agradecer", subrayó.

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"Desde la distancia no podemos ayudar de cierta manera, pero sí podemos ayudar económicamente. Ya hemos ayudado con algo, pero creo que estamos a tiempo de invitar a la gente a que nos puedan ayudar", reiteró.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga
AFP

Ambos futbolistas coincidieron en destacar su tristeza por lo ocurrido, también la tranquilidad al conocer que sus familiares y amigos están bien, aunque señalaron que tienen la impotencia de no estar allá para ayudar de cerca, por lo que trasladan fuerza a los afectados.

'Cucho' recordó que Pereira, su localidad natal, es una de las zonas más devastadas por este terremoto y relató que tiene "un par de amigos que no aparecían en todo el día, pero gracias a Dios que aparecieron por la noche", mientras que Deossa, natural de Marmato, precisó que su zona ha estado menos afectada.

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