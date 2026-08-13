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Gol Caracol  / Manchester City renovó a una de sus estrellas hasta 2031; "quedarme acá es fantástico"

Manchester City renovó a una de sus estrellas hasta 2031; "quedarme acá es fantástico"

Con el fin de luchar por todos los títulos de la temporada, como ha pasado recientemente, Manchester City sigue tomando decisiones para tener una plantilla competitiva.

Por: AFP
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Jugadores de Manchester City en un partido de pretemporada
Jugadores de Manchester City en un partido de pretemporada
AFP

Manchester City anunció la renovación por cinco temporadas del extremo belga, Jérémy Doku. El atacante de 24 años se ha convertido en uno de los más desbordantes en la Premier League desde su llegada procedente del Rennes en 2023. Su nuevo contrato llega hasta el verano boreal de 2031.

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Doku ha anotado 22 goles y dado 34 pases en 131 partidos con el City, conquistando la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y el Mundial de Clubes (antiguo formato).

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"Hasta ahora me ha gustado mi tiempo en el City, así que tener la oportunidad de quedarme más es una sensación fantástica", dijo el jugador, citado en un comunicado del club.

Jérémy Doku, jugador de Manchester City, fue renovado por cinco años
Jérémy Doku, jugador de Manchester City, fue renovado por cinco años
AFP

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"Este club significa mucho para mí. Me he desarrollado como jugador y persona. Me siento integrado aquí y sé que estoy mejorando cada día gracias al trabajo que hace aquí el equipo técnico", añadió el belga, que esta temporada estará a las órdenes de Enzo Maresca, nuevo entrenador tras la salida de Pep Guardiola.

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"Con Enzo aquí ahora estoy realmente emocionado por la nueva temporada. Su estilo de fútbol es el que nos encanta, así que es emocionante para los jugadores", concluyó Doku.

El Manchester City disputará este domingo la Community Shield contra el Arsenal, un aperitivo antes del arranque de la Premier League el 21 de agosto.

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